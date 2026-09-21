Patronato sumó un punto que vale en la pelea por la permanencia

Igualo 1-1 ante Nueva Chicago. Renzo Reynaga, de penal, puso en ventajas a Patronato. Tomás Rodríguez, con la complicidad de Alan Sosa, empató para el Torito

Patronato estuvo cerca de llevarse una victoria que hubiese significado mucho en su lucha por la permanencia, pero terminó repartiendo puntos en Mataderos. El Rojinegro igualó 1 a 1 ante Nueva Chicago, en el encuentro que cerró la 30ª fecha de la Primera Nacional, Zona B, y sumó una unidad que le permite continuar fuera de la zona de descenso.

El equipo de Marcelo Fuentes tuvo un partido de dos caras. Durante la primera etapa consiguió imponer el plan que había diseñado para visitar al Torito: orden, concentración y dos líneas de cuatro bien juntas para reducir espacios. Con la pelota, intentó aprovechar la velocidad de sus hombres de ataque y lastimar cada vez que Chicago dejaba metros a sus espaldas.

Los juveniles de Patronato que buscarán su bautismo ante Nueva Chicago

La estrategia funcionó durante buena parte del primer tiempo. Nueva Chicago manejó la tenencia, pero Patronato fue el equipo que encontró las situaciones más claras en el inicio.

Apenas a los cinco minutos, Renzo Reynaga recibió de espaldas al arco, aguantó la marca y descargó para Juan Salas. El mediocampista probó desde afuera del área, pero su remate se fue por encima del travesaño.

A los 10 llegó otra aproximación del visitante. Valentín Pereyra ganó por la derecha, superó a Bruno Palazzo y descargó hacia atrás. Juan Barinaga apareció a la carrera y sacó un remate que pasó muy cerca del parante defendido por Facundo Masuero.

Patronato mostraba solidez en defensa y, cuando recuperaba, encontraba espacios para atacar. En una de esas acciones, Reynaga lanzó a Pereyra, que quedó con campo libre. El delantero avanzó, pero Masuero salió rápidamente del área grande y despejó el peligro.

El partido comenzó a inclinarse a favor del Santo a los 27 minutos. Franco Meritello participó de una acción ofensiva y fue derribado por Palazzo. El árbitro Fabrizio Llobet sancionó penal. Reynaga tomó la pelota. Caminó dos pasos y ejecutó con precisión: ubicó el balón sobre el costado derecho mientras Masuero eligió el otro sector. Patronato pasó a ganar 1 a 0.

Chicago sintió el golpe y adelantó sus líneas. Sin embargo, recién a los 34 minutos logró generar su primera llegada clara. Después de una serie de rebotes, la pelota quedó para Chamorro Balbuena, quien remató sin demasiada potencia y encontró bien ubicado a Alan Sosa.

Tres minutos después, Ocampo tuvo la más clara para el local. Ganó en el juego aéreo, anticipó a Meritello y quedó de frente al arco, pero su definición se fue desviada.

Patronato respondió a los 39. Reynaga recibió con el arco de frente y tuvo la posibilidad de ampliar la diferencia, aunque su remate terminó lejos del objetivo.

El Rojinegro se fue al descanso en ventaja y con el partido bajo control.

Empató Nueva Chicago, cambió la historia

Chicago salió decidido a cambiar la historia en el complemento. El entrenador local movió el banco desde el inicio: Simón Pérez e Iván Antunes ingresaron por Chamorro Balbuena y Bruno Palazzo. Las modificaciones tuvieron impacto inmediato. El Torito ganó claridad y profundidad y comenzó a instalarse más cerca del área de Sosa. Antes del primer minuto, Ocampo trianguló con Simón Pérez y el mediocampista terminó rematando. Sosa respondió y evitó el empate.

Pero Chicago siguió insistiendo y encontró su premio. Tomás Rodríguez recibió lejos del área y decidió probar desde unos 30 metros. La pelota picó a centímetros de Sosa. El arquero no consiguió controlar el balón y, ante la sorpresa de todos, terminó metiéndose dentro del arco.

El 1 a 1 modificó el escenario. Patronato perdió parte del control que había tenido durante el primer tiempo y el local encontró espacios para seguir atacando. El equipo entrerriano debió resistir algunos minutos de presión. Un pique complicó a Meritello, Simón Pérez peleó la pelota y Sosa terminó despejando ante Facundo Castro.

Chicago volvió a llegar por izquierda. Petrecca desbordó y jugó hacia atrás para Pérez, cuyo remate salió mordido y terminó nuevamente en las manos de Sosa. Pero Patronato también tuvo una oportunidad inmejorable para recuperar la ventaja.

Juan Salas envió un centro y Facundo Heredia, en su primera intervención, ganó en las alturas. El mediocampista apareció libre y cabeceó hacia el arco, pero la pelota se fue increíblemente desviada.

Heredia volvió a tener protagonismo poco después. El ex Gimnasia y Tiro recibió un pase de Reynaga y remató. La pelota se desvió en un defensor de Chicago y terminó en tiro de esquina. En el tramo final, Hernán Rivero bajó una pelota en las alturas y Salas volvió a probar. Esta vez, el remate impactó en el cuerpo de Dylan Gissi.

Patronato buscó hasta el final, pero no encontró el segundo. El empate deja al Rojinegro fuera de la zona de descenso, aunque con un margen mínimo. Chacarita, que ocupa actualmente el puesto que determina la pérdida de categoría, quedó apenas una unidad por debajo. La lucha por la permanencia entra así en su etapa decisiva y cada punto comienza a tener un peso enorme.

Patronato tendrá ahora una nueva oportunidad en casa. El próximo domingo recibirá a San Martín de San Juan en el estadio Grella, en otro compromiso clave para intentar ampliar la distancia respecto de la zona roja.

En Mataderos no pudo sostener la ventaja. Se quedó con un punto. Y, a esta altura del campeonato, cada unidad cuenta.

Formaciones de Nueva Chicago y Patronato

Nueva Chicago: Facundo Masuero; Bruno Palazzo (46' Antunes), Dylan Gissi, Román Zalazar (77' Paz) y Diego Arroyo; Tomás Rodríguez (92' Rogoski), Alejo González, Thiago Ocampo y Chamorro Balbuena (46' Pérez); Evelio Cardozo (54' Petrecca) y Facundo Castro. DT: Gastón Lotitto

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Fernando Evangelista y Nahuel Genez; Juan Salas, Augusto Picco, Juan Barinaga y Valentín Pereyra (89' Bravo); Joaquín Barolín (71' Heredia) y Renzo Reynaga (77' Rivero). DT: Marcelo Fuentes

#JuegaPatrón | Así vamos esta tarde en Mataderos



Formación confirmada para enfrentar a Nueva Chicago desde las 19:00 horas#VamosPatrón pic.twitter.com/BPgZFv0xQn — Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) September 21, 2026

Gol: 28' Reynaga, p; 55' Rodríguez (NCH)

Estadio: República de Mataderos

Árbitro: Fabrizio Llobet