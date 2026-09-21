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Causa de grooming: detuvieron a un joven en una zona rural de Líbaros

Un joven de 19 años fue detenido durante un allanamiento realizado en la zona rural de Colonia La Joya, Líbaros, en el marco de una investigación por grooming.

21 de septiembre 2026 · 23:28hs
Detuvieron a un joven en Líbaros por una causa de grooming.

Detuvieron a un joven en Líbaros por una causa de grooming.

Un joven de 19 años fue detenido este lunes por la tarde durante un allanamiento realizado por la policía en la zona rural de Colonia La Joya, jurisdicción de Líbaros (departamento Uruguay), en el marco de una investigación por grooming.

Investigación por grooming

El procedimiento se concretó alrededor de las 17 y fue realizado por efectivos de Comisaría Urquiza, con la colaboración de personal de Comisaría Santa Anita, Subcomisaría Líbaros y División Policía Científica.

Personal de la comisaría de Lucas González intervino en la muerte del joven.

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Según informó la Policía, la medida fue dispuesta por la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), en relación con actuaciones tramitadas ante la Unidad Fiscal de Instrucción a partir de una denuncia.

El operativo se desarrolló en una granja avícola de Colonia La Joya. Tras el registro del inmueble, el procedimiento arrojó resultado positivo y se concretó la detención de un joven de 19 años, investigado en la causa, indicó Cosas Nuestras Noticias.

Luego de ser examinado por la médica policial de turno, el joven fue trasladado a la Alcaidía de Comisaría Primera, donde quedó alojado a disposición de la Justicia mientras continúan las diligencias correspondientes.

El grooming es un delito en el cual un adulto se acerca a un niño, niña o adolescente a través de internet o de otros medios digitales para ganar su confianza con fines sexuales.

grooming Líbaros Uruguay
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