Marcelo Fuentes, entre la bronca y la preocupación: "Estamos necesitando sumar de a tres"

El entrenador de Patronato, Marcelo Fuentes, reconoció que el 0 a 0 ante Temperley dejó sabor a poco. También defendió el compromiso del plantel

Marcelo Fuentes se fue del Grella con sensaciones encontradas. Por un lado, valoró que Patronato haya logrado sostener el arco en cero en un partido que comenzó cuesta arriba y en el que Temperley dispuso de situaciones claras. Por el otro, no ocultó la frustración por haber dejado pasar otra oportunidad para conseguir una victoria que el Rojinegro necesita cada vez con mayor urgencia.

El entrenador del Rojinegro reconoció que el comienzo del partido fue favorable al visitante. “El partido tuvo un matiz en los primeros diez minutos. Ellos podrían habernos convertido”, explicó, en rueda de prensa. En ese tramo apareció Alan Sosa para sostener a Patronato, con un par de intervenciones decisivas.

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Después, el equipo logró acomodarse. El entrenador explicó que tuvo que modificar el funcionamiento del mediocampo porque Brandon Cortés y Juan Barinaga se adelantaban demasiado y dejaban expuesto a Augusto Picco en la contención. La solución apareció con un doble cinco en el que Salas terminó teniendo un papel importante. “Ahí nos acomodamos. Yo siento que en el inicio del segundo tiempo estuvimos mejor parados”, analizó.

La expulsión de un jugador de Temperley abrió otra posibilidad. Patronato pasó a jugar con superioridad numérica y Fuentes entendió que era el momento de ir por el triunfo. “Con un hombre más fuimos mucho contra el área, pero no pudimos abrirlo”, admitió.

El Rojinegro reclamó además un penal sobre Gonzalo Salega. El entrenador confirmó que dialogó con Bruno Amiconi después del partido y fue directo: “Necesitábamos que el penal fuera cobrado”.

Las lesiones, el gran obstáculo con el que convive Patronato durante el 2026

Pero la principal preocupación de Fuentes no terminó siendo el arbitraje. Otra vez las lesiones ocuparon buena parte de su análisis. Diego Díaz tuvo que abandonar el campo a los 8 minutos de su ingreso y será sometido a una resonancia para determinar el alcance de su lesión. “Tengo temor por la de Diego”, confesó el técnico.

La situación vuelve a poner a Patronato frente a un escenario que Fuentes ya conoce demasiado bien desde que asumió. Cada semana aparece una nueva dificultad. Gabriel Díaz, Brandon Cortés, Diego Díaz y otras bajas fueron reduciendo las alternativas disponibles y obligando al entrenador a modificar nombres, posiciones y esquemas. “Tenemos que tratar de que no se agoten los recursos y las variantes”, explicó.

Marcelo Fuentes resaltó el compromiso de sus dirigidos

En esa búsqueda, los juveniles comenzaron a ganar protagonismo. Fuentes destacó el compromiso de los futbolistas que están teniendo que asumir responsabilidades en un momento de máxima presión y, especialmente, valoró el crecimiento de Benjamín Bravo. “Tiene muchas condiciones. Tendrá que aprovechar los minutos para tratar de posicionarse como un jugador profesional”, señaló.

El entrenador también salió al cruce de cualquier cuestionamiento relacionado con el compromiso del plantel. Entiende el enojo del hincha, pero aseguró que los futbolistas están plenamente involucrados con la situación. “Yo entiendo la calentura del hincha. Entiendo que la gente está conforme si el equipo gana”, reconoció. Y agregó: “Todos estamos de pie, tratando de revertirlo. Pero nadie está exento de que necesitamos sumar y estar un poquito más arriba”.

Patronato no pudo con Temperley en el Grella. Prensa Patronato

Fuentes sabe que la situación genera angustia. También entiende que el contexto obliga a encontrar soluciones permanentemente. En ese sentido, apeló a la experiencia para explicar cómo enfrenta una realidad que cambia prácticamente de un día para otro. “Soy organizado. La edad me ha dado que hay algo que sucede: hay un momento que la organización ya no te da la solución porque surgen cosas en el momento”, reflexionó.

Para el entrenador, muchas veces el tiempo termina ofreciendo una respuesta que en principio no estaba disponible. Puso como ejemplo la situación de Maximiliano Rueda, quien pudo ser tenido en cuenta luego de que los estudios descartaran una lesión. “Lo que no podemos solucionar desde lo profesional que puedan ser jugadores, cuerpo técnico, médicos y demás, a veces el tiempo lo acomoda de un día para otro”, sostuvo.

La final contra Nueva Chicago

Mientras tanto, Patronato necesita resultados. Fuentes no quiso cargar de una importancia especial al próximo compromiso, aunque reconoció que enfrentar a un rival directo como Chicago genera otra adrenalina. “Con los rivales directos que vos podés alcanzar, hay otra adrenalina. Necesitamos jugar un partido siempre achicando el margen de error”, manifestó.

La planificación ya está en marcha. Incluso antes de terminar de digerir el empate ante Temperley, Fuentes comenzó a mirar al próximo rival. “El sábado teníamos todo de Chicago. Vamos por Chicago”, aseguró.

El mensaje del entrenador es claro: no hay tiempo para detenerse. Patronato suma, pero necesita sumar de a tres. Las lesiones obligan a agudizar el ingenio, los jóvenes reclaman su espacio y el margen de error se reduce fecha tras fecha. Por eso, más allá del punto conseguido ante Temperley, Fuentes se fue del Grella con una certeza: el trabajo continúa, pero la urgencia también.