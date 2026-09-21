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Falleció un joven en Colonia La Llave por un accidente laboral

Fue en una accidente en un campo de la zona en la localidad el departamento Nogoyá, allí murió un joven al quedar atrapado en una máquina agrícola.

21 de septiembre 2026 · 22:21hs
Personal de la comisaría de Lucas González intervino en la muerte del joven.

Personal de la comisaría de Lucas González intervino en la muerte del joven.

Un joven trabajador rural de 25 años murió este lunes por la tarde luego de quedar atrapado en una máquina agrícola mientras realizaba tareas en un establecimiento ubicado en jurisdicción de la Comisaría La Llave, en la zona de Lucas González, departamento Nogoyá.

La víctima fue identificada como Dardo Hereñú, domiciliado en Lucas González. El accidente se produjo durante la jornada laboral y la Policía tomó conocimiento de lo ocurrido alrededor de las 16.30, cuando recibió un pedido de intervención en el establecimiento rural.

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Al llegar al predio, los efectivos constataron que el joven había quedado atrapado en el mecanismo de una embolsadora de granos, utilizada para las labores que se desarrollaban en el campo. Pese a la intervención posterior de los trabajadores y de las autoridades, Hereñú perdió la vida como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

El joven trabajaba solo con la maquinaria

De acuerdo con los primeros testimonios recogidos por los investigadores, la jornada laboral había comenzado aproximadamente a las 11. Hereñú se encontraba realizando tareas con la maquinaria y, al momento del accidente, operaba el equipo en soledad.

Durante el procedimiento, los efectivos de la Comisaría de Lucas González entrevistaron a otros dos trabajadores que se encontraban en el establecimiento. Según relataron, horas después se dirigieron hacia el sector donde se desarrollaban las tareas y encontraron al joven atrapado en el equipamiento.

La situación generó la inmediata intervención policial y posteriormente se convocó al personal especializado para realizar las pericias correspondientes.

Qué habría ocurrido para producir la muerte

La hipótesis inicial aportada por los trabajadores señala que Hereñú habría descendido hacia la zona de picado de la máquina con el objetivo de realizar tareas de limpieza en los picos fumigadores.

En esas circunstancias, y siempre de acuerdo con la información preliminar incorporada a la investigación, el joven habría sido succionado accidentalmente por el mecanismo de la maquinaria, que permanecía en funcionamiento.

Por el momento, esta versión forma parte de las primeras actuaciones y deberá ser corroborada mediante los peritajes. La investigación buscará establecer con precisión cómo se produjo el accidente, qué tareas realizaba el trabajador y cuáles eran las condiciones de funcionamiento y seguridad de la máquina.

Intervino Policía Científica

Tras conocerse el hecho, se desplegó un operativo en el establecimiento rural. Trabajaron en el lugar efectivos de la Comisaría de Lucas González, junto con integrantes de la División Policía Científica y el médico policial.

Los especialistas realizaron las primeras actuaciones y relevamientos sobre la maquinaria y el lugar del accidente, con el objetivo de reconstruir la mecánica del episodio.

La investigación quedó bajo intervención de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias concretas en las que se produjo la muerte del joven trabajador.

El fallecimiento de Hereñú provocó conmoción en Lucas González, donde tenía domicilio, mientras continúan las diligencias para esclarecer una tragedia ocurrida durante una jornada habitual de trabajo rural.

Joven Nogoyá Maquinaria agrícola
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