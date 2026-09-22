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Gualeguaychú se prepara para una nueva Marcha del Orgullo el 21 de noviembre

Gualeguaychú será sede de la 4ª Marcha del Orgullo local y de la 3ª Marcha Provincial de Entre Ríos el próximo sábado 21 de noviembre.

22 de septiembre 2026 · 08:11hs
Gualeguaychú se prepara para una nueva Marcha del Orgullo el 21 de noviembre.

Gualeguaychú se prepara para una nueva Marcha del Orgullo el 21 de noviembre.

Gualeguaychú volverá a ser escenario de la Marcha del Orgullo el sábado 21 de noviembre, cuando se realice la cuarta edición de la movilización local. En esta oportunidad, la ciudad tendrá además un rol provincial, ya que será sede de la tercera Marcha del Orgullo de Entre Ríos, que reunirá a organizaciones y participantes de distintos puntos del territorio entrerriano.

La convocatoria comenzó a tomar forma el pasado domingo por la tarde durante un encuentro abierto a toda la comunidad que se desarrolló en la plaza San Martín. Allí, representantes y participantes avanzaron en la organización de una jornada que buscará reunir a distintos sectores de la comunidad en torno a una propuesta construida de manera colectiva.

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Desde la organización señalaron que la marcha no depende de una única entidad, sino que se construye con el aporte de quienes decidan participar, ya sea mediante tiempo, ideas, recursos, propuestas artísticas o trabajo comunitario. En ese sentido, se mantiene abierta la convocatoria para quienes quieran colaborar con las distintas tareas vinculadas con la organización y la logística del evento.

La propuesta reúne a agrupaciones de diferentes localidades de la provincia, entre ellas Orgullo GCHU, de Gualeguaychú; Diversidad Viva, de Villa Elisa; C.O.M.O.C., de Concordia; Orgullo CdelU, de Concepción del Uruguay; Diversidad Gualeguay y Orgullo Disidente, de Paraná.

De esta manera, la jornada del sábado 21 de noviembre no solo marcará una nueva edición de la Marcha del Orgullo en Gualeguaychú, sino que también funcionará como punto de encuentro para organizaciones y personas de distintos lugares de Entre Ríos. La invitación busca ampliar la participación y fortalecer una construcción comunitaria que tendrá como escenario las calles de la ciudad.

"El orgullo se construye en comunidad. Nos vemos en la calle", expresaron desde la organización, como síntesis del espíritu de la convocatoria.

Gualeguaychú Marcha del orgullo LGTBQI+
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