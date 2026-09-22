Camino a los Oscar 2027: las cuatro películas argentinas preseleccionadas

Cuatro producciones argentinas fueron preseleccionadas para los Oscar 2027. El filme que representará al país se anunciará el 28 de septiembre.

Argentina ya tiene cuatro películas preseleccionadas para competir por un lugar en los Premios Oscar 2027. La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina anunció los títulos que continúan en carrera, con producciones de distintos géneros y temáticas. La película elegida se conocerá el lunes 28 de septiembre.

La producción que resulte elegida competirá en la categoría Mejor Película Internacional y deberá atravesar posteriormente el proceso de selección establecido por la Academia de Hollywood para intentar convertirse en una de las nominadas definitivas.

Historias muy diferentes entre sí

La selección reúne cuatro trabajos con temáticas y estilos diversos. Uno de ellos es El Partido, documental realizado por Juan Cabral y Santiago Franco que vuelve sobre uno de los encuentros más recordados de la historia del fútbol argentino: el enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra durante el Mundial de México 1986.

La película no se limita a reconstruir lo sucedido dentro de la cancha, sino que analiza las repercusiones que tuvo aquel partido en un contexto marcado por la Guerra de Malvinas. De esta manera, el documental aborda la relación entre deporte, memoria e identidad y recupera el impacto que tuvo el encuentro en la sociedad argentina.

También forma parte de la lista La Virgen de la Tosquera, dirigida por Laura Casabé y escrita por Benjamín Naishtat a partir de relatos de la escritora Mariana Enríquez.

La producción combina el universo adolescente con elementos de violencia y terror sobrenatural. La historia se mueve entre los conflictos propios de la juventud y una dimensión fantástica que permite construir una atmósfera característica de la literatura de Enríquez. La película ya tuvo recorrido internacional. Entre otros antecedentes, pasó por el Festival de Sundance y fue elegida para representar a la Argentina en los Premios Goya.

Memoria, territorio y una historia de amistad

La tercera candidata es Nuestra Tierra, un documental dirigido por Lucrecia Martel que aborda el asesinato de Javier Chocobar, dirigente comunal, y el proceso judicial que se inició a partir de ese crimen.

A través de este caso, la película se acerca a una problemática más amplia vinculada con el territorio y los pueblos originarios. El largometraje pone en escena los conflictos derivados del despojo territorial y las tensiones estructurales que atraviesan a las comunidades indígenas.

El cuarto título es Parque Lezama, una adaptación cinematográfica de la obra teatral del estadounidense Herb Gardner. La película está dirigida por Juan José Campanella y tiene como protagonistas a Luis Brandoni y Eduardo Blanco.

La historia se centra en dos personajes con personalidades y recorridos diferentes que entablan una relación a partir de sus encuentros en el tradicional parque porteño. La propuesta lleva al cine una obra que ya había tenido una importante recepción en los escenarios argentinos.

Cuándo se conocerá la elegida

La definición de la Academia argentina llegará el lunes 28 de septiembre a las 18:00hs. En ese momento se anunciará cuál de las cuatro producciones será la encargada de representar oficialmente al país en la competencia por el Oscar a Mejor Película Internacional.

La elección marcará solamente el primer paso dentro del recorrido internacional. La película seleccionada deberá ser presentada ante la Academia de Hollywood y cumplir con las distintas condiciones y etapas previstas para las producciones que buscan competir en esta categoría.

Luego comenzará el proceso de evaluación de las películas enviadas por los distintos países. De esa instancia surgirá la selección que continuará en carrera hasta llegar a las nominaciones definitivas.

Argentina vuelve a mirar hacia los Oscar

La nueva edición de los premios más importantes de la industria cinematográfica internacional vuelve a poner al cine argentino frente al desafío de lograr un lugar entre las producciones reconocidas por Hollywood.

Las cuatro películas preseleccionadas representan caminos muy distintos para abordar temas argentinos y universales: desde un episodio histórico del fútbol y una adaptación de la literatura de terror hasta un conflicto territorial y una historia construida a partir de una obra teatral.

El 28 de septiembre se conocerá cuál de ellas continuará ese recorrido. A partir de allí, comenzará para la producción elegida una nueva etapa, esta vez con la mirada puesta en el proceso de selección de la Academia de Hollywood y en la posibilidad de alcanzar una de las nominaciones de la 99ª edición de los Premios Oscar.