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Lanús sorprendió a Estudiantes de La Plata en el cierre de la fecha 10

En La Fortaleza de Lanús, el Granate se impuso 2 a 1 con goles de Lobos y Salvio, de penal; González Pírez descontó para el Pincha.

21 de septiembre 2026 · 23:20hs
Lanús ganó de local.

Prensa Lanús

Lanús ganó de local.

Lanús sumó de local tras ganarle 2-1 a Estudiantes de La Plata en Estadio Ciudad de Lanús, por la décima fecha del Torneo Clausura. El Granate se mete en zona de play offs de la Zona A. Gonzalo Lobos y Eduardo Toto Salvio fueron los autores de los goles del local, mientras que Leandro González Pirez descontó para la visita.

Lanús llegaba al encuentro luego de golear 3-0 a Riestra y quería mantenerse en puestos de clasificación de la Zona A. Por otro lado, Estudiantes de La Plata llegaba con envión tras la victoria ante Platense por 2-1.

Lanús ganó y sigue sumando.

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Gonzalo Lobos abrió el marcador a los 12 minutos del primer tiempo, en su primer partido como titular. Luego, a los 14 minutos del complemento, "Toto" Salvio estiró la ventaja tras cambiar penal por gol para el Granate.

A los 38 minutos del segundo tiempo, González Pirez descontó para el Pincha.

Cómo quedó Lanús

Con este resultado, Lanús se ubica en la séptima posición de la Zona A con 16 unidades, mientras que Estudiantes de La Plata está en la posición 11 con 10 puntos.

Por fecha FIFA, el granate tendrá descanso, pero el Pincha disputará la final de la Supercopa Internacional ante Rosario Central, el próximo sábado 26 de septiembre a las 16, en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Lanús Estudiantes Torneo Clausura Granate
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