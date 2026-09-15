Patronato tiene un rompecabezas lleno de bajas para la batalla de Mataderos

El DT de Patronato, Marcelo Fuentes, tendrá una decena de ausencias para el encuentro que disputará el Rojinegro ante Nueva Chicago.

Marcelo Fuentes tendrá una compleja misión durante los próximos días. El entrenador de Patronato deberá armar prácticamente un rompecabezas para definir la formación que visitará el próximo lunes a Nueva Chicago, desde las 17, en el estadio República de Mataderos, en un encuentro correspondiente a la 30ª fecha de la Primera Nacional, Zona B.

El reciente empate sin goles ante Temperley, en el Presbítero Bartolomé Grella, dejó consecuencias que complicaron aún más el panorama del Rojinegro. El Santo perdió tres futbolistas y dos de ellos se sumaron a una extensa lista de jugadores que se encuentran en la enfermería.

Una de las bajas confirmadas será la de Santiago Piccioni. El marcador central fue amonestado a los 38 minutos del primer tiempo por el árbitro Bruno Amiconi y llegó así a la quinta tarjeta amarilla en la temporada. El oriundo de Manfredi, Córdoba, deberá cumplir una fecha de suspensión y se perderá un compromiso clave en la lucha por la permanencia.

Piccioni será baja en Patronato por haber llegado al límite de amonestaciones Prensa Patronato

Precisamente, Fuentes tampoco podrá repetir la zaga central con la que inició su quinto ciclo al frente del equipo de barrio Villa Sarmiento. Gabriel Díaz, el capitán y referente de la defensa, sufrió el pasado viernes una fractura de peroné en la pierna izquierda durante uno de los últimos entrenamientos previos al juego ante Temperley. El Mono tendrá una recuperación estimada en dos meses y se despidió de la competencia hasta la próxima temporada.

Como si estas ausencias no fueran suficientes, el encuentro ante el Gasolero dejó dos lesiones más. A los 38 minutos, un fuerte golpe en la cabeza obligó a Brandón Cortés a abandonar el campo de juego de manera anticipada. El mediocampista ofensivo fue trasladado a un centro de salud, donde fue sometido a estudios por el traumatismo sufrido en la cabeza y también por un golpe en el tobillo.

Diego Díaz ingresó en su lugar, aunque su participación duró apenas ocho minutos. El delantero debió retirarse con visibles signos de dolor en una de sus rodillas y el panorama no sería alentador. El ex-Unión habría sufrido una lesión de consideración, situación que encendió una nueva alarma en el cuerpo técnico.

Otros futbolistas que no estarán a disposición de Marcelo Fuentes

La lista de lesionados, por otra parte, continúa siendo extensa. Federico Bravo transita la etapa de rehabilitación tras sufrir una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo el pasado 1 de agosto, en el empate como local ante Quilmes.

Alejo Miró, en tanto, se recupera del cuadro de deshidratación que motivó su salida del equipo en el triunfo por 2 a 0 sobre Atlanta, el 26 de agosto. A esta nómina se suman Hernán Rivero, quien acusa una herida a la altura del tendón de Aquiles, y Franco Soldano, que se encuentra en la etapa final de la recuperación de un desgarro miotendinoso en el recto anterior del muslo derecho.

La enfermería rojinegra también incluye a Francisco Lencinas, intervenido quirúrgicamente por una luxación recidivante de rótula en la rodilla derecha, y Luciano Pacco, quien fue operado luego de sufrir la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Con este escenario, Fuentes deberá encontrar respuestas y alternativas para afrontar una de las siete finales que le quedan a Patronato en la fase regular. Y la próxima tendrá un valor especial.

El Rojinegro visitará a Nueva Chicago, uno de sus rivales directos en la pelea por la permanencia. El Torito reúne 32 unidades y se ubica apenas un escalón por encima del Santo, que suma 30 puntos. En Mataderos habrá mucho más que tres puntos en juego. Patronato llegará con bajas, lesionados y dudas en la formación, pero con la necesidad de salir fortalecido de una de las pruebas más importantes de la recta final.