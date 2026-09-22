Paraná: policía hirió a un intruso que ingresó a su casa en calle Rodó

Un policía de Paraná descansaba junto a su familia cuando advirtió al sospechoso en el garage. Al ser abordado con un arma blanca, el dueño de casa le disparó.

Un policía de Paraná descansaba junto a su familia cuando advirtió al sospechoso en el garage. Al ser abordado con un arma blanca, el dueño de casa le disparó.

Un hombre de 25 años fue detenido durante la madrugada de este martes luego de ingresar a la vivienda de un funcionario policial y su familia, ubicada en calle Rodó, en la zona sur de Paraná. Durante el hecho, el dueño de casa sorprendió al sospechoso dentro de su propiedad y lo hirió de un disparo de arma de fuego.

El incidente se registró alrededor de las 3:50, mientras el funcionario se encontraba descansando en el domicilio. De acuerdo con lo informado a UNO por fuentes policiales, su esposa advirtió la presencia del desconocido, quien había ingresado a la propiedad tras trepar el tapial ubicado en el frente de la vivienda.

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Al ser hallado en el sector del garage, el intruso portaba un arma blanca. En esas circunstancias, el efectivo policial efectuó disparos con su arma de fuego, provocándole heridas al sospechoso.

El joven fue reducido y posteriormente trasladado a un hospital para recibir atención médica. Las circunstancias del hecho son materia de investigación, con la intervención de las autoridades judiciales correspondientes.