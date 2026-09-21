¿Como quedó posicionado Patronato en la Primera Nacional? El empate obtenido ante Nueva Chicago le permite sostenerse fuera de zona de descenso. Chacarita acortó distancia. 21 de septiembre 2026 · 22:19hs

Patronato sumó una unidad en su visita a Nueva Chicago al igualar 1 a 1 en condición de visitante en el encuentro que cerró la 30° fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona B. El resultado le permite sostenerse fuera de puestos de descenso, pero la distancia se acortó.

El Rojinegro salió a escena conociendo la goleada de Chacarita sobre Quilmes como local por 3 a 0. De esa manera el Funebrero impuso presión al igualar la línea del elenco de barrio Villa Sarmiento.

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El conjunto dirigido por Marcelo Fuentes sabía que debía sumar para sostenerse fuera de la zona Roja. Cosechó una unidad que lo sostiene en puestos de salvación. Ahora solo aventaja por un punto a Chacarita cuando restan 18 puntos Posiciones Primera Nacional, Zona B Tristán Suárez 54 Temperley 53 Gimnasia (Jujuy) 53 Atlanta 49 Midland 47 San Martín (San Juan) 45 Gimnasia y Tiro 45 Atlético Rafaela 42 Deportivo Maipú 41 Colegiales 40 San Martín (Tucumán) 39 Agropecuario 36 Quilmes 35 Almagro 35 Nueva Chicago 33 Patronato 31 Chacarita 30 Güemes 23