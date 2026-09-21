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¿Como quedó posicionado Patronato en la Primera Nacional?

El empate obtenido ante Nueva Chicago le permite sostenerse fuera de zona de descenso. Chacarita acortó distancia.

21 de septiembre 2026 · 22:19hs
¿Como quedó posicionado Patronato en la Primera Nacional?

Patronato sumó una unidad en su visita a Nueva Chicago al igualar 1 a 1 en condición de visitante en el encuentro que cerró la 30° fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona B. El resultado le permite sostenerse fuera de puestos de descenso, pero la distancia se acortó.

El Rojinegro salió a escena conociendo la goleada de Chacarita sobre Quilmes como local por 3 a 0. De esa manera el Funebrero impuso presión al igualar la línea del elenco de barrio Villa Sarmiento.

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El conjunto dirigido por Marcelo Fuentes sabía que debía sumar para sostenerse fuera de la zona Roja. Cosechó una unidad que lo sostiene en puestos de salvación. Ahora solo aventaja por un punto a Chacarita cuando restan 18 puntos

Posiciones Primera Nacional, Zona B

Tristán Suárez 54

Temperley 53

Gimnasia (Jujuy) 53

Atlanta 49

Midland 47

San Martín (San Juan) 45

Gimnasia y Tiro 45

Atlético Rafaela 42

Deportivo Maipú 41

Colegiales 40

San Martín (Tucumán) 39

Agropecuario 36

Quilmes 35

Almagro 35

Nueva Chicago 33

Patronato 31

Chacarita 30

Güemes 23

Patronato Nueva Chicago Primera Nacional
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