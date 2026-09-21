Patronato sumó una unidad en su visita a Nueva Chicago al igualar 1 a 1 en condición de visitante en el encuentro que cerró la 30° fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona B. El resultado le permite sostenerse fuera de puestos de descenso, pero la distancia se acortó.
¿Como quedó posicionado Patronato en la Primera Nacional?
El empate obtenido ante Nueva Chicago le permite sostenerse fuera de zona de descenso. Chacarita acortó distancia.
El Rojinegro salió a escena conociendo la goleada de Chacarita sobre Quilmes como local por 3 a 0. De esa manera el Funebrero impuso presión al igualar la línea del elenco de barrio Villa Sarmiento.
El conjunto dirigido por Marcelo Fuentes sabía que debía sumar para sostenerse fuera de la zona Roja. Cosechó una unidad que lo sostiene en puestos de salvación. Ahora solo aventaja por un punto a Chacarita cuando restan 18 puntos
Posiciones Primera Nacional, Zona B
Tristán Suárez 54
Temperley 53
Gimnasia (Jujuy) 53
Atlanta 49
Midland 47
San Martín (San Juan) 45
Gimnasia y Tiro 45
Atlético Rafaela 42
Deportivo Maipú 41
Colegiales 40
San Martín (Tucumán) 39
Agropecuario 36
Quilmes 35
Almagro 35
Nueva Chicago 33
Patronato 31
Chacarita 30
Güemes 23