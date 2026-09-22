Entre Ríos captó el 0,69% del público de cine del país entre 2010 y 2026.

Entre Ríos sumó 4,6 millones de espectadores de cine desde 2010. Se ubica en el puesto 15 del país y reúne solo el 0,69% del público nacional según el Incaa.

Según un informe estadístico al que accedió UNO, elaborado a partir de declaraciones juradas diarias presentadas ante el Incaa , entre 2010 y 2026 se registraron 671.115.342 espectadores en la Argentina. Entre Ríos acumuló 4.645.528 asistentes, ubicándose en el puesto 15 de la serie nacional con un 0,69% del total.

El dato permite dimensionar el lugar que ocupa la provincia dentro del mapa nacional de asistencia a las salas de cine durante el período analizado. La cifra entrerriana se encuentra lejos de los principales mercados cinematográficos del país, pero también por encima de varias provincias que presentan registros inferiores en esta serie histórica.

Entre Ríos sumó 4,6 millones de espectadores de cine en 16 años y quedó en el puesto 15 del país

En la parte superior del ranking aparecen la provincia de Buenos Aires, con 274.517.824 espectadores, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con 151.172.864. Entre ambas jurisdicciones reúnen más de 425 millones de espectadores registrados, una cifra que explica buena parte del volumen total de la actividad cinematográfica relevada en el país.

El tercer lugar corresponde a Córdoba, con 56.844.847 espectadores, seguida por Santa Fe, que alcanza los 50.952.350. Más atrás aparecen Mendoza, con 27.510.044; Neuquén, con 15.022.572; Salta, con 14.711.643, y Tucumán, con 12.525.032.

Entre Ríos, con sus 4.645.528 espectadores, queda ubicada en el puesto 15 entre las 24 jurisdicciones incluidas en el informe. Por encima aparecen, entre otras, Chaco, con 5.167.133; San Luis, con 5.328.986; Chubut, con 5.815.005; Corrientes, con 7.300.677, y las provincias que concentran los mayores volúmenes de público.

Por debajo de Entre Ríos se encuentran Santiago del Estero, con 4.342.296 espectadores; Catamarca, con 3.785.429; Río Negro, con 3.706.432; Tierra del Fuego, con 3.527.919; La Pampa, con 3.182.986; Misiones, con 3.083.346; Jujuy, con 3.007.659; Santa Cruz, con 2.784.728; Formosa, con 1.247.026, y otras jurisdicciones con registros menores.

La posición entrerriana representa el 0,69% del total de espectadores contabilizados en la serie. En otras palabras, de cada 100 espectadores registrados en las salas cinematográficas del país durante el período informado, menos de uno correspondió a Entre Ríos.

Sin embargo, existe una precisión metodológica importante para interpretar el ranking. Los números no deben presentarse estrictamente como una cantidad de entradas vendidas. Según la información del propio Incaa, las estadísticas se construyen a partir de las declaraciones juradas que las empresas de exhibición cinematográfica realizan diariamente mediante el sistema de declaraciones juradas online.

El organismo registra de esta manera la actividad de las salas y la cantidad de espectadores declarados por los exhibidores. Por eso, para describir correctamente la información, corresponde hablar de espectadores registrados o declarados. La metodología permite construir series históricas y realizar comparaciones entre las distintas provincias, aunque no equivale necesariamente a una auditoría independiente de cada entrada comercializada.

La diferencia con las principales jurisdicciones es considerable. Buenos Aires concentra por sí sola más de 274 millones de espectadores en el período, mientras que CABA supera los 151 millones. Córdoba y Santa Fe también presentan volúmenes muy superiores al entrerriano, con más de 50 millones de espectadores cada una.

La comparación regional también muestra diferencias marcadas. Corrientes registra 7.300.677 espectadores, mientras que Santa Fe alcanza los 50.952.350. Entre Ríos, con 4.645.528, se ubica por debajo de ambas y dentro de un grupo de provincias cuyos registros acumulados se encuentran entre los tres y los ocho millones de espectadores.

La serie histórica permite, de esta manera, observar que la participación de Entre Ríos dentro del circuito cinematográfico nacional fue relativamente reducida en términos del volumen total de público registrado. La provincia quedó en la mitad inferior de la clasificación, aunque por encima de nueve jurisdicciones en cantidad acumulada de espectadores.

También resulta necesario considerar que el período informado llega hasta 2026 y que el último año puede encontrarse incompleto dependiendo de la fecha exacta en que se realizó el corte estadístico. Por ese motivo, la comparación debe leerse como una serie correspondiente al período consignado en el informe y no necesariamente como el resultado definitivo de un año calendario completo.

El relevamiento ofrece así una fotografía de la actividad cinematográfica argentina durante más de una década y media. En ese mapa, Entre Ríos aparece con 4.645.528 espectadores registrados y ocupa el puesto 15 entre las 24 jurisdicciones, con una participación del 0,69% sobre el total nacional.

El dato no solo permite conocer cuántas personas fueron registradas como espectadoras en las salas entrerrianas a lo largo de la serie, sino también dimensionar la distancia existente con los grandes mercados cinematográficos del país. A partir de una misma metodología de declaración, la provincia queda ubicada en un segmento intermedio-bajo del ranking nacional de asistencia acumulada.