Entre Ríos: siete notificaciones por dengue y ningún caso confirmado.

Entre Ríos comenzó la temporada de dengue 2026/2027 sin casos confirmados hasta la semana epidemiológica 35 , aunque el sistema de vigilancia sanitaria registró siete notificaciones vinculadas a la enfermedad en la provincia.

La situación de Entre Ríos se da en un contexto nacional de baja circulación del virus . En Argentina, durante la tercera semana de la temporada 2026/2027, es decir, la SE 35, se notificaron 480 casos sospechosos de dengue al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0). De ese total, dos fueron confirmados, seis clasificados como probables, 298 descartados y 174 permanecían en estudio como sospechosos .

Dengue en Entre Ríos: no hay casos confirmados y dos permanecen en estudio

Los dos casos confirmados en el país correspondieron a personas con antecedente de viaje a Brasil, residentes en la provincia de Buenos Aires, y en ambos se identificó el serotipo DENV-3. Los seis casos probables fueron registrados en Salta, Corrientes y Buenos Aires y continuaban en investigación al momento de la elaboración del informe.

En el caso particular de Entre Ríos, la tabla de vigilancia correspondiente al comienzo de la temporada muestra siete notificaciones acumuladas entre las semanas epidemiológicas 31 y 35 de 2026. Cinco fueron descartadas y dos continúan en estudio. No se registraron casos confirmados por laboratorio, casos probables ni serotipos detectados.

El informe nacional señala que, hasta la SE 35, el número de casos de dengue en Argentina se mantiene en niveles bajos, sin variaciones significativas respecto del mismo período de la temporada anterior y considerablemente por debajo de los máximos alcanzados durante los años epidémicos. Esta tendencia, según el documento, sugiere una interrupción de la transmisión viral autóctona sostenida en el territorio nacional, aunque las autoridades mantienen una vigilancia intensificada ante la posibilidad de circulación del virus en zonas con condiciones ambientales, epidemiológicas y sociodemográficas favorables.

La temporada de dengue en Argentina se analiza de manera diferente al año calendario debido al carácter estacional de la transmisión. El período epidemiológico comienza en la semana 31 de un año y se extiende hasta la SE 30 del año siguiente, abarcando los meses en los que las condiciones climáticas favorecen la proliferación del mosquito Aedes aegypti, vector responsable de transmitir el virus. Durante la primavera, el verano y parte del otoño aumenta la presencia del mosquito, mientras que durante el invierno su actividad reproductiva disminuye considerablemente en buena parte del territorio nacional.

El panorama actual se encuentra muy lejos de los niveles alcanzados durante las temporadas epidémicas más importantes de los últimos años. Desde la reemergencia del dengue en Argentina en 1997, las temporadas 2023 y 2024 fueron las de mayor magnitud registradas hasta el momento y concentraron, en conjunto, aproximadamente el 82% del total de casos acumulados en la serie histórica.

Para la temporada 2026/2027, el Ministerio de Salud de la Nación elaboró distintos escenarios epidemiológicos con el objetivo de anticipar la posible evolución de la enfermedad. El escenario 1 contempla menos de 20.000 casos; el escenario 2, entre 20.000 y 130.000; el escenario 3, entre 130.000 y 600.000; y el escenario 4, más de 600.000 casos. Para construir estas proyecciones se utilizaron las curvas históricas de distintas temporadas, incluyendo la de 2022/2023 y la de 2023/2024, esta última considerada hasta el momento como la de mayor magnitud.

Con los registros disponibles al cierre del Boletín Epidemiológico Nacional, la nueva temporada comenzó con dos casos confirmados en todo el país y el informe ubica por el momento la situación dentro de un escenario de bajo riesgo. Esto no implica que la circulación del virus esté descartada para los próximos meses, sino que los datos disponibles hasta ahora muestran una actividad muy inferior a la observada durante las últimas grandes epidemias.

El panorama regional también muestra una disminución de los casos. Hasta la semana epidemiológica 32 de 2026, en las Américas se habían notificado 1.567.004 casos sospechosos de dengue, con una incidencia acumulada de 150 casos cada 100.000 habitantes. La cifra representa una disminución del 58% respecto del mismo período de 2025 y del 65% en comparación con el promedio de los últimos cinco años.

De los más de 1,5 millones de casos sospechosos registrados en las Américas, 477.051 fueron confirmados por laboratorio, equivalentes al 30%, mientras que 3.086 fueron clasificados como dengue grave, el 0,2%. Además, se registraron 492 muertes, con una letalidad del 0,031%.

Durante la SE 32, un total de 14 países y territorios de la región notificaron nuevos casos. En conjunto registraron 26.078 casos sospechosos, de los cuales 65 fueron clasificados como dengue grave y 11 terminaron en fallecimientos. En cuanto a los serotipos, 19 países de las Américas informaron circulación de dengue, mientras que Brasil, México, Venezuela, Panamá y Colombia registraron circulación simultánea de DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4.

En el Cono Sur también se observa una tendencia descendente. Durante la SE 32 se notificaron 16.835 nuevos casos sospechosos de dengue y, hasta esa semana, la subregión acumulaba una disminución del 63% respecto del mismo período de 2025 y del 68% frente al promedio de los últimos cinco años.

Brasil continúa siendo el país que aporta el mayor número de casos de dengue de la región. Hasta la SE 34 de 2026 había notificado 1.243.219 casos, de los cuales 333.702 fueron confirmados por laboratorio. Esa cifra representa una disminución del 76% respecto de la misma semana de 2025. Además, se registraron 315 fallecimientos por dengue.

La situación de Brasil también es seguida de cerca por la vigilancia sanitaria argentina debido a la circulación de personas entre ambos países y al antecedente de casos importados. En ese país se notificaron además 124.169 casos de chikungunya, con 52.823 confirmados por laboratorio y 50 fallecimientos. En cuanto al zika, se registraron 11.269 casos, de los cuales 549 fueron confirmados, mientras que hasta la SE 24 se habían confirmado 55 casos de Oropouche.

En Bolivia, hasta la SE 33 de 2026, se notificaron 58.628 casos de dengue, con 613 confirmados por laboratorio y un fallecimiento. Los casos confirmados representaron una disminución del 50% respecto de la misma semana del año anterior. En ese país se detectó circulación de los serotipos DENV-1 y DENV-2.

Paraguay, por su parte, registró hasta la SE 33 un total de 9.753 casos de dengue, de los cuales 244 fueron confirmados por laboratorio. No se registraron fallecimientos. Los casos confirmados representaron una reducción del 82% respecto de la misma semana de 2025 y en el país circulan DENV-1, DENV-2 y DENV-3.

Perú presenta una situación diferente a la tendencia general de la región. Hasta la SE 33 de 2026 se notificaron 46.669 casos de dengue, de los cuales 38.723 fueron confirmados por laboratorio, un 29% más que durante la misma semana epidemiológica de 2025. En ese país se registraron 57 fallecimientos y se detectó circulación de los serotipos DENV-1, DENV-2 y DENV-3.

El boletín también advierte sobre la evolución del chikungunya en las Américas. Entre finales de 2025 y comienzos de 2026 se observó un aumento sostenido de casos en distintos países y territorios, junto con la reaparición de la transmisión autóctona en áreas que no registraban circulación del virus desde hacía varios años. En ese contexto, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud emitieron una alerta epidemiológica y señalaron una circulación importante en las regiones centro-oeste y sudeste de Brasil y en el sur de Bolivia.

Para Entre Ríos, los datos disponibles hasta la semana epidemiológica 35 muestran por ahora un escenario de baja circulación: siete notificaciones desde el inicio de la temporada, cinco descartadas, dos que continúan en estudio y ningún caso confirmado. Sin embargo, el comienzo de la primavera y el ingreso progresivo a los meses de mayor actividad del Aedes aegypti mantienen abierta la vigilancia epidemiológica, especialmente ante la posibilidad de ingreso de casos desde países o provincias donde el virus continúa circulando.

El antecedente de las grandes epidemias registradas en Argentina durante 2023 y 2024, sumado a la circulación de diferentes serotipos en países de la región, explica la necesidad de sostener el monitoreo durante toda la temporada. Por ahora, el registro oficial ubica a Entre Ríos sin casos confirmados de dengue en el inicio del período 2026/2027, aunque con dos casos sospechosos que todavía permanecen bajo investigación.