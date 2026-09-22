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Pity Álvarez protagonizó un choque en Chacarita: qué pasó

Pity Álvarez protagonizó un choque en una estación de servicio de Chacarita. El músico y el otro conductor resultaron ilesos tras el impacto.

22 de septiembre 2026 · 11:33hs
Pity Álvarez protagonizó un choque en Chacarita: qué pasó.

Pity Álvarez protagonizó un choque en Chacarita: qué pasó.

Cristian Gabriel Álvarez Congiú, más conocido como Pity Álvarez, protagonizó un accidente de tránsito este martes por la mañana en el barrio porteño de Chacarita. El músico circulaba a bordo de su auto cuando colisionó contra otro vehículo que se encontraba cargando nafta en una estación de servicio.

Según precisaron fuentes cercanas al artista, el hecho ocurrió en una estación de servicio ubicada en el cruce de las avenidas Jorge Newbery y Corrientes, a pocas cuadras del Cementerio de la Chacarita.

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Pity Álvarez protagonizó un choque en Chacarita y no sufrió heridas

De acuerdo con la información disponible, Álvarez no sufrió lesiones como consecuencia del impacto. El conductor del otro vehículo tampoco resultó herido.

Tras el accidente, el músico permaneció en el lugar a la espera de la llegada de personal de la Policía de la Ciudad, que debía intervenir para establecer las circunstancias del siniestro.

Pity Álvarez es el líder y fundador de las bandas de rock Viejas Locas e Intoxicados y es una de las figuras reconocidas de la escena del rock argentino.

Pity Álvarez Accidente Chacarita
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