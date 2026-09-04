Duelo de líderes por la Liga Provincial

Sionista recibirá desde las 21.30 a Ciclista en el destacado de la jornada. Ambos lideran la Zona C de la Liga Provincia

Sionista es uno de los líderes de la Conferencia 3 de la Liga Provincial.

Sionista y Ciclista protagonizarán este viernes el encuentro destacado del quinto fin de semana de competencia de la Liga Provincial de Básquet. El Centro Juventud y el Verde se enfrentarán a las 21.30 en el estadio Moisés Flesler en el marco de la Zona C.

El dueño de casa y el elenco de calle Santiago del Estero comparten la cima de las posiciones junto a Urquiza de Santa Elena y Recreativo. Los dirigidos por Santiago Vesco se mantiene invicto en su casa. Además cosecha tres victorias en serie. Ciclista, por su parte, también cantó victorias en sus últimas tres presentaciones.

Por otro lado, Urquiza buscará prolongar su buen presente cuando reciba a Talleres. El conjunto del norte entrerriano acumula cuatro victorias consecutivas. El Rojo llega envalentonado a este juego luego de derrotar a Paracao en el capítulo anterior. En condición de visitante cosechó un triunfo en tres presentaciones.

En otro de los encuentros de la jornada Independiente de La Paz recibirá a Recreativo. El Rojo buscará cortar una serie de dos derrotas en serie. El Bochas, por su parte, ganó ajustadamente los últimos dos partidos que protagonizó: (Venció 57-56 a Estudiantes y superó a Olimpia por el mismo resultado).

Por su parte, Estudiantes y Olimpia se medirán en el Gigante del Parque. El Albinegro es el único equipo de la zona que no celebró un triunfo. El Azulgrana, por su parte, perdió los últimos tres juegos ante equipos que se ubican en lo más alto de la tabla. En primer instancia tropezó 77 a 66 ante Ciclista. Luego cayó 57 a 56 ante Recreativo. En el último capítulo fue superado 75 a 74 ante Urquiza.

Además, Paracao y Quique se enfrentarán en el Gigante del Sur. El dueño de casa buscará cortar una serie negativa de cuatro caídas consecutivas. El Decano, que viene de caer ante Sionista en calle Alsina, buscará reiterar la victoria que edificó en su última actuación como visitante cuando derrotó 58 a 52 a Independiente de La Paz.

Posiciones de la Liga Provincial, Zona C

Sionista 11 (5-1)

Urquiza 11 (5-1)

Ciclista 11 (5-1)

Recreativo 11 (5-1)

Olimpia 9 (3-3)

Independiente 8 (2-4)

Talleres 8 (2-4)

Quique 8 (2-4)

Paracao 7 (1-5)

Estudiantes 6 (0-6)