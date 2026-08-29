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Liga Provincial: el líder visita a uno de sus escoltas

Urquiza de Santa Elena, uno de los punteros de la Zona C de la Liga Provincial, enfrentará desde las 21 a Olimpia en uno de los juegos destacados.

29 de agosto 2026 · 09:58hs
Liga Provincial: el líder visita a uno de sus escoltas

Prensa Olimpia

La Liga Provincial Masculina de Básquet, categoría mayores, disputará este sábado de manera íntegra la sexta de la Zona C. Todos los juegos de este sector comenzarán a las 21. Además se completará el cuarto acto de la Zona A. La actividad de este grupo comenzó anoche en San Salvador.

Uno de los encuentros destacados se llevará adelante en el estadio Humberto Pietranera, escenario donde Olimpia recibirá a Urquiza de Santa Elena en un duelo de protagonistas. El Azulgrana viene sufrir dos derrotas en cadena, serie que lo privó de formar parte del lote de líderes. El conjunto del norte entrerriano, por su parte, es uno de los líderes con un registro de tres triunfos en fila.

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Por otro lado, Quique recibirá en el estadio Guillermo Gaya a Sionista. Este juego se disputará también en el marco del Torneo Clausura de Primera A de la Asociación Paranaense de Básquet (APB).

El Decano llega envalentonado a este juego tras edificar dos victorias en la doble jornada que se desarrolló el pasado fin de semana. El Centro Juventud, otro de los equipos que está en el primer escalón, intentará sacar la chapa de candidato.

En el estadio Juan Baglietto Ciclista recibirá a Independiente de La Paz. El Verde, otro de los punteros, va por su cuarta victoria consecutiva en condición de local. El Rojo buscará reiterar el golpe que le propinó a Talleres en la cuarta jornada del certamen.

En otro de los encuentros de la jornada Recreativo recibirá en el estadio Antonio Zorzet a Estudiantes en un duelo de realidades opuestas. El Bochas es otro de los punteros de la Zona. El CAE cierra el escalafón sin triunfos. Este juego también tendrá validez por el Clausura de la APB.

Además, Talleres y Paracao se medirán en el estadio Raúl Bibi Gómez en otra historia que también se disputará por el certamen asociativo.

Otros juegos de la Liga Provincial

El encuentro destacado de la Zona A se disputará esta noche en San Salvador, donde Sportivo recibirá a Social de Federación. El Celeste es el único puntero de este sector con puntaje ideal. En los primeros capítulos del certamen exhibió capacidad para cosechar resultados fuera de su casa al celebrar en sus visitas a La Armonía de Colón y Sarmiento de Villaguay. Sportivo, por su parte, es uno de los equipos que comenzó la jornada como escolta. Esta noche buscará celebrar su primer éxito como local luego de la sorpresiva derrota que sufrió ante La Armonía.

Por otro lado, Capuchinos de Concordia enfrentará a La Armonía de Colón. Ambos equipos se ubican en los primeros escalones con un récord de dos victorias y una derrota.

Por su parte, Social San José y Estudiantes de Concordia buscarán esta noche su primera victoria en la temporada.

Posiciones de la Liga Provincial

La Zona A es liderada por Social de Federación con 6 unidades (3-0); Sportivo San Salvador (2-1), Capuchinos (2-1), La Armonía (2-1) y Sarmiento (2-1) reúnen 5 unidades; detrás se posiciona Ferro (1-2), con 4; cierran el escalafón de este San José (0-2) y Estudiantes, (0-3) con 3 puntos.

La Zona B es comandada porLuis Luciano de Urdinarrain con 6 unidades; (3-0), Peñarol (2-1) y Regatas Uruguay (2-1), 5 ; Atlético Tala (2-0), Zaninetti de Concepción del Uruguay (1-2) y Atlético BH de Gualeguay (1-2), 4; Parque Sur (1-1) y Bancario (0-3) 3; Racing (0-2) 2.

Sionista, Urquiza, Ciclista y Recreativo (4-1) lideran la Zona C con 9 puntos; Olimpia, (3-2) 8; Independiente (2-3) y Quique (2-3) 7; Talleres (1-4) y Paracao (1-4), 6; Estudiantes (0-5) cierra con 5.

Liga Provincial Urquiza Olimpia
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