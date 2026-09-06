El combinado U17 de la Asociación Paranaense de Básquet (APB) se consagró campeón del Campeonato Entrerriano de Selecciones Juveniles, disputado entre sábado y domingo en Villaguay, con cuatro victorias en igual cantidad de presentaciones.
La APB se consagró en el Campeonato Entrerriano de Selecciones U17
El equipo Juvenil de la APB ganó sus cuatro partidos en el certamen disputado en Villaguay y se trajo el trofeo a la capital provincial.
El representativo de la capital entrerriana completó el torneo de manera invicta y coronó el proceso de preparación con un nuevo título provincial. La conquista de los Juveniles se suma a los campeonatos obtenidos este año por las selecciones de Infantiles (U13) y U21.
Paraná integró la Zona B junto a Concepción del Uruguay y Colón. El debut fue con una contundente victoria por 107-57 ante La Histórica, mientras que en su segunda presentación superó a Colón por 83-61.
En semifinales, la selección de la APB enfrentó al combinado local, Villaguay. El conjunto dirigido por Darío Albornoz volvió a mostrar un sólido rendimiento y se impuso por 86-57, resultado que le permitió acceder al partido decisivo.
En la final, Paraná volvió a encontrarse con Concepción del Uruguay. Esta vez, en un encuentro más ajustado, los Juveniles se quedaron con la victoria por 84-77 y se consagraron campeones entrerrianos U17.
Con este título, Paraná suma tres campeonatos entrerrianos de selecciones en 2026: Infantiles (U13), Liga Próximo (U21) y Juveniles (U17).
Los campeones de la APB
La Selección Paranaense U17 estuvo integrada por Pedro Llorens, Emiliano Morande, Bautista Artuccio y Juan Marti de Estudiantes; Joel Sans Ríos, Genaro Aldaz, Mateo Bilbao, Benicio Cian Vianco, Adriel Man y Thiago Castro de Paracao; Vicente Carranza de Recreativo; Simón Rodríguez de Olimpia; Joaquín Justet de Ciclista; y Agustín Lambarri de Central Entrerriano.
El cuerpo técnico estuvo encabezado por Francisco Darío Albornoz como entrenador, acompañado por Pedro Ayala como asistente técnico y Martín Lambarri como preparador físico.