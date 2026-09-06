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La APB se consagró en el Campeonato Entrerriano de Selecciones U17

El equipo Juvenil de la APB ganó sus cuatro partidos en el certamen disputado en Villaguay y se trajo el trofeo a la capital provincial.

6 de septiembre 2026 · 21:06hs
El combinado de la APB derrotó en la final a Concepción del Uruguay por 84-77 y festejó.

Prensa APB

El combinado de la APB derrotó en la final a Concepción del Uruguay por 84-77 y festejó.

El combinado U17 de la Asociación Paranaense de Básquet (APB) se consagró campeón del Campeonato Entrerriano de Selecciones Juveniles, disputado entre sábado y domingo en Villaguay, con cuatro victorias en igual cantidad de presentaciones.

El representativo de la capital entrerriana completó el torneo de manera invicta y coronó el proceso de preparación con un nuevo título provincial. La conquista de los Juveniles se suma a los campeonatos obtenidos este año por las selecciones de Infantiles (U13) y U21.

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Paraná integró la Zona B junto a Concepción del Uruguay y Colón. El debut fue con una contundente victoria por 107-57 ante La Histórica, mientras que en su segunda presentación superó a Colón por 83-61.

En semifinales, la selección de la APB enfrentó al combinado local, Villaguay. El conjunto dirigido por Darío Albornoz volvió a mostrar un sólido rendimiento y se impuso por 86-57, resultado que le permitió acceder al partido decisivo.

En la final, Paraná volvió a encontrarse con Concepción del Uruguay. Esta vez, en un encuentro más ajustado, los Juveniles se quedaron con la victoria por 84-77 y se consagraron campeones entrerrianos U17.

Con este título, Paraná suma tres campeonatos entrerrianos de selecciones en 2026: Infantiles (U13), Liga Próximo (U21) y Juveniles (U17).

Los campeones de la APB

La Selección Paranaense U17 estuvo integrada por Pedro Llorens, Emiliano Morande, Bautista Artuccio y Juan Marti de Estudiantes; Joel Sans Ríos, Genaro Aldaz, Mateo Bilbao, Benicio Cian Vianco, Adriel Man y Thiago Castro de Paracao; Vicente Carranza de Recreativo; Simón Rodríguez de Olimpia; Joaquín Justet de Ciclista; y Agustín Lambarri de Central Entrerriano.

El cuerpo técnico estuvo encabezado por Francisco Darío Albornoz como entrenador, acompañado por Pedro Ayala como asistente técnico y Martín Lambarri como preparador físico.

APB Campeonato Entrerriano Villaguay Básquet
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