Uno Entre Rios | Ovación | Soledad Rodríguez

Soledad Rodríguez logró un empate en Mendoza

En la localidad de Las Heras, la pugilista paranaense Soledad Rodríguez igualó en las tarjetas con la local Dana Chacón.

6 de septiembre 2026 · 21:29hs
Agazapada

Uno Mendoza

Agazapada, Soledad Rodríguez anticipa con un uppercut zurdo el ataque de Dana Chacón.

Buena presentación para la boxeadora paranaense Soledad Rodríguez. La Morena se subió al ring en la velada que se desarrolló en el Polideportivo Vicente Polimeni, en la localidad de Las Heras, Mendoza. Allí, tras cuatro asaltos ante la local Dana Chacón, obtuvo un empate en fallo mayoritario.

Tras un buen inicio de Chacón (que pesó 49,300 kilogramos), la local no pudo sostener el ritmo frente a la intensidad de la visitante (de igual peso). Chacón comenzó con buna faena ofensiva, metiendo combinación de rectos en la larga y buenos ganchos en la corta, distancia que fue a buscar en forma permanente a Rodríguez, que en el segundo asalto pudo conectar un buen volado y un par de curvos en contra. El cuarto y último round expuso el cansancio de la mendocina, que apenas pudo contener el acecho de la Morena.

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Dana Chacón y Soledad Rodríguez empataron

Las tarjetas fallaron así: Julio Prudencio y Miguel Leiva, 38-38. Para Roby Herrera fue 40-36 para la local. Chacón, de 22 años, quedó con un récord de un triunfo por nocaut y un empate. En tanto que Rodríguez, de 28 años, ahora cuenta con un palmarés de tres victorias (una por la vía rápida), tres derrotas y una igualdad.

Soledad Rodríguez Mendoza velada boxeo
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