La fotógrafa paranaense que recibió una invitación inesperada de Divididos.

La paranaense Valentina Schifelbein, fotógrafa y trabajadora de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) , fue invitada a cubrir con su cámara el recital de Divididos en Santa Fe, luego de haber realizado fotografías durante una actividad vinculada a la banda en Paraná.

En diálogo con La Mañana de La Red (88.7), contó cómo surgió la propuesta y relató la experiencia de estar por primera vez debajo del escenario durante un show de estas características.

Una invitación inesperada llevó a Valentina Schifelbein a fotografiar a Divididos

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Valentina Schifelbein (@valentinaschifelbein)

Schifelbein aclaró que el documental mencionado durante la entrevista fue presentado por Leopoldo Montero Ciancio, quien sigue a Divididos desde hace muchos años. La actividad se realizó en la Escuela de Música Constancio Carminio, en Paraná, y ella participó de la cobertura como parte de su trabajo en la universidad.

Según explicó, hasta poco antes del comienzo de la actividad nadie sabía que integrantes de Divididos iban a presentarse, ya que tienen la modalidad de aparecer de sorpresa en los espacios donde se proyecta el documental. "Leopoldo comienza a comentar el documental, a dar algunas explicaciones un poco más técnicas y demás. Entran, en este caso, Moyo y el bajista, de sorpresa, interrumpen en el auditorio, dan unas palabras y después se retiran. Ahí sí empieza la proyección del documental y unas palabras de cierre al final, como una especie de debate y de preguntas", relató.

La fotógrafa destacó especialmente la sorpresa que generó la aparición de los músicos y la cercanía que mostraron con el público. "Imaginate la sorpresa, no solamente de la gente del auditorio, sino también de nosotros. Ellos llegan tranquilos, como uno más, vestidos como vos, como yo. Esta cosa que tiene Divididos, de perfil bajo", señaló.

En ese sentido, Schifelbein remarcó la humildad de los integrantes de la banda y comparó su actitud con la de una banda de garage. "Te juro que es como una banda de garage todavía, esta sensación. Hasta la sorpresa misma de encontrarse con ese público cercano, la humildad, la verdad que todo eso se transmite y generan ellos todo esto que es Divididos", sostuvo.

La invitación para cubrir el recital en Santa Fe surgió después de aquella actividad en Paraná. Valentina contó que le había enviado algunas fotografías al equipo de comunicación de la banda para que pudieran utilizarlas en sus historias de redes sociales. "Después de que termina esta presentación que ellos hacen ahí en la escuela Carminio, el CM de ellos me pide un par de fotos para que las compartiera, para que ellos subieran a sus historias contando que habían estado en Paraná en la presentación de este documental", explicó.

A partir de ese contacto, surgió la propuesta de realizar fotografías durante el show en Santa Fe. "Pegamos muy buena onda porque sinceramente es gente muy corriente como uno. Es gente que se ha acostumbrado tanto a trabajar con estas grandes leyendas que, no sé, es como que te tratan como uno más", expresó.

Schifelbein señaló que quiso resaltar especialmente el aspecto humano de la experiencia, tanto de los músicos como de las personas que trabajan con ellos. "Como agradecimiento por el material que yo les regalé para sus historias y demás, me preguntan si no quería ir a hacer un par de fotos como pase de prensa en el show de Santa Fe", relató.

La propuesta representó un desafío para la fotógrafa, ya que su trabajo está principalmente vinculado con la fotografía institucional. "Yo me dedico más hacia la fotografía institucional. No tengo experiencia ni en recitales ni en grandes eventos. La amabilidad de ellos, decirte '¿tenés ganas de hacer esto?', y yo, obviamente, porque es, la verdad, una oportunidad increíble", contó.

Finalmente, el sábado viajó a Santa Fe junto a una compañera que la acompañó durante la cobertura. Como prensa, pudo ubicarse debajo de la valla, frente al escenario, durante las primeras tres canciones. "Después te retiran y ya quedan ahí su fotógrafo, sus fotógrafos más oficiales. Pero la verdad que esto, la generosidad, la predisposición, ellos te hablan, te mandan, te contactan, 'vení para acá', 'hacé esto'. La verdad que quedé impactada por la generosidad de ellos y la oportunidad que le dan a una no novata, pero sí novata en el género", manifestó.

"Yo hace muchos años que hago fotografía institucional, pero la verdad que estar abajo de un escenario es una cosa increíble", agregó sobre la experiencia de cubrir por primera vez un recital de estas características.

También recordó el contacto que tuvo con Ricardo Mollo y Diego Arnedo durante la actividad realizada en Paraná. "Ellos pasaron, sobre todo cuando tuvimos un trato más cercano, fue acá en la escuela Carminio. Llegaron, saludaron, nada de estrella ni de mucho. Estuvieron ahí firmando un par de discos de la gente que se enteró en el último momento, fue y se acercó. Fueron muy amables, se sacaron fotos con las personas", relató.

En ese encuentro también se desarrolló una acción solidaria, ya que la entrada consistía en un alimento no perecedero. "Ellos también se acercaron a la gente que estaba recolectando los alimentos, se sacaron fotos con ellos. Desde ese lado fue todo muy ameno", destacó.

Finalmente, Schifelbein volvió a remarcar la sencillez que encontró en los integrantes de Divididos y en su entorno. "Uno cree que son estos rockeros, con toda esa mística, como medio oscuros. No, la verdad que nada que ver: muy amables", afirmó. Y concluyó: "Todos quedamos muy sorprendidos por la amabilidad, tanto del bajista Arnedo como de Ricardo Mollo. La verdad que artistas de tal renombre y que tengan esa sencillez es alucinante".

La fotógrafa agradeció la posibilidad de contar la experiencia y destacó nuevamente el acompañamiento recibido: "Agradecida por la generosidad de Divididos y de toda la gente que los rodea, que valora el laburo de uno".