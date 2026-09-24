Frigerio anunció un programa para proteger el salario de empleados públicos y jubilados.

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este jueves una conferencia de prensa en la que presentó un nuevo programa destinado a proteger el salario y fortalecer la capacidad económica de los empleados públicos y jubilados de Entre Ríos. Además, anunció que se incorporará la educación financiera en las aulas a través del Consejo General de Educación.

La iniciativa, que se instrumentará a través de la tarjeta Sidecreer, fue presentada junto al secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, y el presidente de Sidecreer, Mariano Reyno Buch. El programa reúne medidas orientadas a ordenar el acceso al crédito, ofrecer financiamiento en mejores condiciones, aliviar el endeudamiento y brindar mayor transparencia en los descuentos que impactan sobre los haberes.

Entre Ríos: Frigerio anunció un nuevo programa de alivio financiero para empleados públicos y jubilados

Al respecto, el gobernador explicó que el programa cuenta con "medidas concretas para cuidar el salario y la capacidad económica de los empleados públicos y los jubilados de nuestra provincia", y señaló que muchas veces el crédito, que debería ser una solución, termina transformándose en un problema cuando las deudas y los descuentos comienzan a representar una proporción importante de los salarios.

Frigerio sostuvo que, si bien Entre Ríos es una de las provincias argentinas con menos problemas de sobreendeudamiento, esto no significa que la situación no represente un problema para las familias que la atraviesan. En ese sentido, remarcó la necesidad de que el Estado intervenga con políticas destinadas a atender estas situaciones.

"Como Estado no solo tenemos el rol de poner límites al endeudamiento y a las empresas que tienen detrás, de prestarle a la gente un negocio, sino también el rol de ayudar a sobrellevar una situación difícil para algunas familias y jubilados del sector público de la provincia, y el rol de capacitar y educar desde el punto de vista financiero a nuestros jóvenes", afirmó.

En esa línea, el mandatario anunció que desde el Consejo General de Educación se trabaja en la incorporación de educación financiera en las aulas. "Tenemos que educar desde temprana edad y de manera creciente en esta materia", sostuvo.

Como parte del programa, el gobierno provincial estableció un límite del 40 por ciento del haber para contraer cualquier tipo de préstamo personal o ayuda económica mediante código de descuento con entidades habilitadas por la provincia. Además, creó un código exclusivo de compra que permitirá descontar hasta el 30 por ciento del salario por consumos realizados con la tarjeta Sidecreer.

También se lanzó una nueva línea de adelanto de haberes a través de Sidecreer, con un cupo de hasta 2.000 millones de pesos. El financiamiento podrá devolverse en hasta 12 meses y tendrá una tasa nominal anual del 45 por ciento, presentada por el gobierno como una de las más bajas del mercado para este tipo de herramienta.

El tercer componente es un plan de refinanciamiento de deudas con Sidecreer. Como complemento del Plan de Alivio Financiero impulsado junto al Banco de Entre Ríos, la propuesta permitirá refinanciar saldos de la tarjeta en hasta 48 meses, con una tasa del 35 por ciento y un tope de cinco millones de pesos por usuario.

Finalmente, el gobierno dispuso un nuevo orden de prelación de los descuentos sobre los recibos de haberes. La medida busca regularizar el modo en que impactan los distintos consumos y obligaciones, con el objetivo de evitar prácticas abusivas y otorgar mayor previsibilidad a empleados y jubilados.

El presidente de Sidecreer, Mariano Reyno Buch, explicó que la modalidad para acceder a los beneficios dependerá de la línea elegida. En el caso de los adelantos de haberes, indicó que la gestión podrá realizarse a través de la aplicación de Sidecreer de manera completamente online.

Para el desendeudamiento y el reordenamiento crediticio, explicó que el trámite podrá iniciarse de manera presencial en cualquiera de las sucursales de la provincia, por correo electrónico o mediante los canales de atención por WhatsApp. Sin embargo, aclaró que posteriormente será necesario concurrir de manera presencial para realizar un análisis particular y avanzar con la reestructuración correspondiente.

Por último, Reyno Buch señaló que los empleados públicos y jubilados que todavía no cuentan con la tarjeta Sidecreer podrán adherirse en los locales de la entidad o mediante Mi Entre Ríos, también de forma digital.