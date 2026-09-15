Rogelio Frigerio visitó Campus Party y destacó la formación en IA como política pública de futuro.

Durante la realización de Campus Party en Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio presentó EntrerrianIA, una nueva plataforma gratuita de capacitación en IA.

El gobernador Rogelio Frigerio asistió este martes a Campus Party, un encuentro de innovación, tecnología y creatividad que reúne a estudiantes, emprendedores, desarrolladores y referentes del ecosistema digital. Durante la jornada se presentó EntrerrianIA, la nueva plataforma gratuita de capacitación en inteligencia artificial destinada a los entrerrianos.

El mandatario estuvo acompañado por el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, y el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza. En ese marco, destacó la realización por segunda vez de Campus Party en la provincia y señaló que “estamos batiendo nuevamente un récord de asistencia, más de 10.000 personas que nos visitan en este evento de tecnología, economía del conocimiento e inteligencia artificial, uno de los más importantes del mundo”.

En la oportunidad, también valoró la convocatoria porque “motiva a un montón de alumnos y vecinos a introducirse en un mundo que hoy genera uno de cada cuatro empleos, pero que en el futuro seguramente determine muchos más de los empleos que se vayan generando”.

En esa línea, sostuvo que “nosotros no podemos quedar atrás, tenemos que ser una provincia de vanguardia, una provincia moderna y estamos construyendo precisamente eso todos los días”.

Por último, el mandatario remarcó la necesidad de acompañar este proceso con formación y capacitación. “Ese es el camino y, para lograrlo, es necesario capacitar”, afirmó.

Al respecto, destacó a EntrerrianIA como una herramienta para ampliar el acceso a estos conocimientos y explicó que se trata de “una plataforma donde los entrerrianos pueden ingresar y aprender a usar la inteligencia artificial para generar más valor en todos los sentidos de las actividades que hagan, desde la educación hasta la actividad profesional”, aseguró.

Más expresiones del Campus Party

Mauricio Colello, se refirió a la importancia de acercar las nuevas tecnologías y las oportunidades de capacitación a toda la provincia y recordó que “Entre Ríos creció un 4% por arriba de la media nacional en lo que tiene que ver con empleo del conocimiento, más de 2.000 puestos de trabajo y 1.600 chicos que trabajan en la industria del conocimiento”. En ese sentido, sostuvo que “Entre Ríos tiene que ser parte de ese proceso de transformación” y valoró la realización de eventos como Conertech, Campus Party y Mirador Tec para impulsar el interés de los jóvenes por la tecnología y el emprendedurismo.

En tanto, Emanuel Gainza, sostuvo que el evento forma parte de una estrategia provincial de transformación digital y de impulso a la economía del conocimiento. “No es un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia de transformación digital de la provincia”, afirmó, y remarcó la articulación entre el sector público, el privado y las universidades. En ese sentido, valoró que actividades que antes se realizaban en Buenos Aires hoy tengan lugar en Entre Ríos y subrayó que “tenemos mucho talento” en la provincia. También destacó la feria de carreras y la importancia de seguir apostando a una industria que “ya no es el futuro, sino que es claramente el presente”.

Durante la recorrida, las autoridades participaron de distintas actividades y dialogaron con jóvenes, especialistas y representantes de empresas vinculadas al desarrollo tecnológico. Campus Party se consolidó como un espacio para promover el talento, la innovación y la economía del conocimiento, a través de conferencias, talleres y experiencias vinculadas con las profesiones del futuro.

EntrerrianIA: una nueva etapa para la transformación digital

Como parte de la estrategia provincial de desarrollo de capacidades digitales, el Gobierno presentó EntrerrianIA, una propuesta de formación gratuita, abierta y accesible en inteligencia artificial para toda la comunidad. La iniciativa ofrece recorridos de aprendizaje pensados para principiantes, estudiantes y emprendedores, con herramientas que podrán aplicarse en la vida cotidiana, los estudios y los proyectos productivos. Desde su lanzamiento, los cursos estarán disponibles para cualquier entrerriano, viva donde viva.

La presentación de EntrerrianIA se apoya en un trabajo que la provincia viene desarrollando para ampliar el acceso a las habilidades digitales: 3.000 estudiantes de nivel primario recibirán formación en inteligencia artificial este año; más de 10.000 docentes se inscribieron en capacitaciones para incorporar IA en el aula; y 3.500 adultos mayores ya fueron capacitados.

Cabe señalar que es el primer programa provincial y gratuito de formación en inteligencia artificial dirigido a jóvenes de 16 a 25 años. Se puede ingresar a traves del link adjunto.