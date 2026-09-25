En Entre Ríos las temperaturas subirán en las principales ciudades. El sábado continuará templado, aunque aumenta la inestabilidad en algunas zonas.

Entre Ríos tendrá un viernes cálido y un sábado con más nubosidad y posibles cambios.

Entre Ríos tendrá un viernes cálido y un sábado con más nubosidad y posibles cambios.

El tiempo se presentará estable durante el viernes 25 de septiembre en buena parte de Entre Ríos, con temperaturas en ascenso y predominio de condiciones secas. El cambio será notorio respecto de las jornadas anteriores, con máximas que se ubicarán entre los 25 y los 28 grados en varias de las principales ciudades.

En Paraná, los pronósticos consultados ubican la mínima entre 13 y 15 grados y la máxima alrededor de los 27 grados, con nubosidad variable y sin precipitaciones. También se espera viento del sector norte, que favorecerá el incremento térmico durante la jornada.

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En Concordia se prevé una mínima de 12 grados y una máxima de 28, con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias. Para Concepción del Uruguay se anticipan registros cercanos a los 14 grados de mínima y entre 24 y 28 de máxima, según el modelo consultado.

Hacia el sur provincial, Gualeguaychú tendrá una jornada templada a cálida, con una mínima estimada en 12 grados y una máxima de 26. El cielo se presentará parcialmente nublado y, en principio, sin lluvias.

El sábado seguirá el ambiente templado

El sábado 26 continuará el ascenso térmico, aunque con mayor presencia de nubosidad. En Paraná se esperan temperaturas que podrían llegar a los 29 grados, mientras que en Concordia rondarían los 27.

En Gualeguaychú, los registros previstos se ubican entre 15 y 27 grados. Para Concepción del Uruguay se estiman valores cercanos a los 15 grados de mínima y entre 25 y 27 de máxima.

Los modelos presentan diferencias respecto de la posibilidad de precipitaciones durante el sábado. Algunas proyecciones mantienen condiciones mayormente estables, mientras que otras señalan una chance de lluvias débiles, especialmente hacia el sur y el este provincial. Por ese motivo, la evolución deberá seguirse con las actualizaciones de las próximas horas.

El cambio de tiempo se espera hacia el domingo

El panorama comenzaría a modificarse con mayor claridad durante el domingo 27. Las previsiones consultadas anticipan un incremento de la inestabilidad y mayores probabilidades de lluvias y tormentas en distintos sectores de Entre Ríos.

El escenario se relaciona con el ingreso posterior de un sistema frontal que favorecerá el desarrollo de tormentas sobre el Litoral entre el domingo y el lunes. En este contexto, el viernes aparece como una de las jornadas más estables del período, mientras que el fin de semana marcará una transición hacia condiciones más inestables.

El Servicio Meteorológico Nacional, además, mantiene para septiembre la perspectiva asociada a un episodio de El Niño, fenómeno que incrementa la probabilidad de precipitaciones superiores a las normales en el Litoral y de episodios de lluvias intensas.