Uno Entre Rios | Show | Mirtha Legrand

Mirtha Legrand mejora de su cuadro respiratorio: el nuevo parte médico

El Sanatorio Mater Dei difundió este viernes un nuevo parte médico sobre Mirtha Legrand, quien permanece internada desde el 18 de septiembre

25 de septiembre 2026 · 14:34hs
Mirtha Legrand mejora de su cuadro respiratorio: el nuevo parte médico

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei y este viernes se conoció una nueva actualización oficial sobre su estado de salud. La institución informó que la conductora, de 99 años, evoluciona favorablemente y se encuentra “muy bien” de su cuadro respiratorio.

Mirtha Legrand continúa su recuperación: qué informó el Sanatorio Mater Dei

“El cuadro respiratorio” por el que permanece internada motivó una nueva estadía en el centro médico desde el pasado 18 de septiembre. Se trata de su segunda internación durante este mes, luego de haber recibido el alta el 13 de septiembre tras atravesar otro cuadro respiratorio.

Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y seguirá internada bajo tratamiento y controles médicos.

Nuevo parte médico: ¿cómo sigue la salud de Mirtha Legrand?

Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y seguirá internada bajo tratamiento y controles médicos.

Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y seguirá internada bajo tratamiento y controles médicos

En el nuevo comunicado, el Sanatorio Mater Dei señaló: “La señora Mirtha Legrand se encuentra muy bien de su cuadro respiratorio, incrementando su actividad física con el equipo de kinesiología”. De esta manera, el parte destaca que la conductora continúa avanzando en su recuperación y mantiene un trabajo progresivo acompañado por profesionales.

A pesar de la evolución favorable, Mirtha continuará internada. Según explicó la institución, permanecerá en el sanatorio “hasta completar su recuperación para poder volver a sus actividades diarias”. El comunicado no establece una fecha para el alta médica.

Desde el Mater Dei también agradecieron “a todos la comprensión y respeto” ante la difusión de información sobre la salud de la conductora. La institución mantiene así el criterio de comunicar oficialmente las novedades sobre su evolución.

Por último, el sanatorio informó cuándo se conocerá la próxima actualización: “De no mediar cambios, el lunes próximo enviaremos un nuevo parte médico”. Mientras tanto, Mirtha continúa bajo seguimiento y con una evolución que, de acuerdo con la información oficial, es favorable.

LEER MÁS: Susan Sarandon arrestada por protestar contra Netanyahu

Mirtha Legrand Recuperación sanatorio
Noticias relacionadas
Qué es una neumopatía y cuáles son los síntomas de la afección por la que internaron a Mirtha Legrand.

Qué es una neumopatía y cuáles son los síntomas de la afección por la que internaron a Mirtha Legrand

Mirtha Legrand fue internada nuevamente tras una recaída y quedó bajo seguimiento médico.

Mirtha Legrand fue internada nuevamente tras una recaída y quedó bajo seguimiento médico

Martín Cirio inicia una nueva etapa musical junto a Sony Music

Martín Cirio firmó contrato con Sony Music y prepara un EP de feats

La actriz Susan Sarandon participó de una movilización con consignas contra el apoyo militar estadounidense a Israel y el genocidio en Gaza. Fue arrestada

Susan Sarandon arrestada por protestar contra Netanyahu

Ver comentarios

Lo último

El comercio de Paraná tendrá actividad reducida el lunes y volverá a la normalidad el martes

El comercio de Paraná tendrá actividad reducida el lunes y volverá a la normalidad el martes

Entre Ríos quedó tercera entre las provincias que más recursos nacionales recibieron hasta agosto

Entre Ríos quedó tercera entre las provincias que más recursos nacionales recibieron hasta agosto

Patronato y una deuda en el Grella: cuatro triunfos en 15 partidos y una nueva prueba ante San Martín

Patronato y una deuda en el Grella: cuatro triunfos en 15 partidos y una nueva prueba ante San Martín

Ultimo Momento
El comercio de Paraná tendrá actividad reducida el lunes y volverá a la normalidad el martes

El comercio de Paraná tendrá actividad reducida el lunes y volverá a la normalidad el martes

Entre Ríos quedó tercera entre las provincias que más recursos nacionales recibieron hasta agosto

Entre Ríos quedó tercera entre las provincias que más recursos nacionales recibieron hasta agosto

Patronato y una deuda en el Grella: cuatro triunfos en 15 partidos y una nueva prueba ante San Martín

Patronato y una deuda en el Grella: cuatro triunfos en 15 partidos y una nueva prueba ante San Martín

Frigerio acompañó a la Selección Argentina de Sóftbol en los Odesur de Paraná

Frigerio acompañó a la Selección Argentina de Sóftbol en los Odesur de Paraná

Martín Cirio firmó contrato con Sony Music y prepara un EP de feats

Martín Cirio firmó contrato con Sony Music y prepara un EP de feats

Policiales
Paraná: buscan a una joven madre que no se comunica desde el jueves

Paraná: buscan a una joven madre que no se comunica desde el jueves

Un joven fue hospitalizado tras sufrir quemaduras en un incendio en Concordia

Un joven fue hospitalizado tras sufrir quemaduras en un incendio en Concordia

Seguí: una camioneta perdió una rueda en la Ruta 32 y chocó contra una columna

Seguí: una camioneta perdió una rueda en la Ruta 32 y chocó contra una columna

Detuvieron a un hombre acusado por el homicidio de barrio El Perejil

Detuvieron a un hombre acusado por el homicidio de barrio El Perejil

Barrio Macarone: allanamientos y un detenido por la balacera en una casa

Barrio Macarone: allanamientos y un detenido por la balacera en una casa

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
El comercio de Paraná tendrá actividad reducida el lunes y volverá a la normalidad el martes

El comercio de Paraná tendrá actividad reducida el lunes y volverá a la normalidad el martes

Entre Ríos quedó tercera entre las provincias que más recursos nacionales recibieron hasta agosto

Entre Ríos quedó tercera entre las provincias que más recursos nacionales recibieron hasta agosto

Agmer decide si acepta o rechaza la oferta del Gobierno

Agmer decide si acepta o rechaza la oferta del Gobierno

Desde UTA aseguraron que la mitad de los choferes de Buses Paraná ya volvió a trabajar

Desde UTA aseguraron que la mitad de los choferes de Buses Paraná ya volvió a trabajar

Hasta el 23 de octubre se pueden sumar instituciones a la Noche de los Museos

Hasta el 23 de octubre se pueden sumar instituciones a la Noche de los Museos

Dejanos tu comentario