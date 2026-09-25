Mirtha Legrand mejora de su cuadro respiratorio: el nuevo parte médico

El Sanatorio Mater Dei difundió este viernes un nuevo parte médico sobre Mirtha Legrand, quien permanece internada desde el 18 de septiembre

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei y este viernes se conoció una nueva actualización oficial sobre su estado de salud. La institución informó que la conductora, de 99 años, evoluciona favorablemente y se encuentra “muy bien” de su cuadro respiratorio.

“El cuadro respiratorio” por el que permanece internada motivó una nueva estadía en el centro médico desde el pasado 18 de septiembre. Se trata de su segunda internación durante este mes, luego de haber recibido el alta el 13 de septiembre tras atravesar otro cuadro respiratorio.

En el nuevo comunicado, el Sanatorio Mater Dei señaló: “La señora Mirtha Legrand se encuentra muy bien de su cuadro respiratorio, incrementando su actividad física con el equipo de kinesiología”. De esta manera, el parte destaca que la conductora continúa avanzando en su recuperación y mantiene un trabajo progresivo acompañado por profesionales.

A pesar de la evolución favorable, Mirtha continuará internada. Según explicó la institución, permanecerá en el sanatorio “hasta completar su recuperación para poder volver a sus actividades diarias”. El comunicado no establece una fecha para el alta médica.

Desde el Mater Dei también agradecieron “a todos la comprensión y respeto” ante la difusión de información sobre la salud de la conductora. La institución mantiene así el criterio de comunicar oficialmente las novedades sobre su evolución.

Por último, el sanatorio informó cuándo se conocerá la próxima actualización: “De no mediar cambios, el lunes próximo enviaremos un nuevo parte médico”. Mientras tanto, Mirtha continúa bajo seguimiento y con una evolución que, de acuerdo con la información oficial, es favorable.