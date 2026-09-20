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Rogelio Frigerio acompañará a Javier Milei al Argentina Week en París

Javier Milei viajará a París acompañado por 12 gobernadores para participar de la Argentina Week, entre ellos estará Rogelio Frigerio.

20 de septiembre 2026 · 22:28hs
Rogelio Frigerio acompañará a Javier Milei al Argentina Week en París

Rogelio Frigerio acompañará a Javier Milei al Argentina Week en París,

Javier Milei viajará a París acompañado por 12 gobernadores para participar de la Argentina Week, un encuentro destinado a promocionar oportunidades de inversión en el país. Entre los mandatarios que irán junto al líder libertario se encuentra el de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

El evento se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en la capital francesa. De acuerdo con el medio, el Gobierno buscará mostrar ante empresarios y potenciales inversores europeos que su programa económico cuenta con respaldo político y aliados provinciales con peso propio, según informó Clarin y supo la Agencia Noticias Argentinas.

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Rogelio Frigerio junto a Milei

Según Clarín, entre los mandatarios que formarán parte de la comitiva estarán Carlos Sadir, de Jujuy; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Marcelo Orrego, de San Juan; Raúl Jalil, de Catamarca; Gustavo Sáenz, de Salta; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Ignacio Torres, de Chubut, y Rolando Figueroa, de Neuquén.

También se sumarán Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, y Leandro Zdero, de Chaco, dos socios electorales de La Libertad Avanza. Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, también integraría la delegación, aunque desde la Ciudad evitaban confirmar oficialmente su participación.

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Diego Santilli, jefe de Gabinete, acompañaría a Javier y Karina Milei en la gira, aunque su entorno tampoco confirmó su presencia, de acuerdo con la publicación.

El objetivo político de la gira de Milei a París

La participación de los gobernadores apunta a mostrar una imagen de gobernabilidad en momentos en que el oficialismo negocia en el Congreso iniciativas como el Presupuesto y la suspensión de las PASO.

Para los mandatarios provinciales, el viaje también representa una oportunidad para buscar inversiones destinadas a sus distritos y gestionar recursos nacionales.

No todos los gobernadores cercanos al oficialismo participarán de la gira. Osvaldo Jaldo, de Tucumán, no viajará; Martín Llaryora, de Córdoba, enviará una delegación, mientras que Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, sostuvo ante su entorno que no participará, aunque Santilli todavía intentaría convencerlo, según Clarín.

La Argentina Week en París será similar al encuentro realizado en marzo en Manhattan y se desarrollará después del viaje presidencial a Nueva York para participar de la cumbre de la ONU.

Rogelio Frigerio Javier Milei Argentina
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