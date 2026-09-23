Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, encabezó la actividad en el CPC, donde se compartieron resultados y abordaron los desafíos para el próximo año.

El gobernador de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó una nueva reunión de la Mesa Interministerial de Primera Infancia. Durante la jornada se revisaron los principales avances alcanzados durante 2026, se compartieron los resultados de las líneas de trabajo y se abordaron los desafíos y prioridades para el próximo año.

Acompañaron al mandatario, en la actividad desarrollada en el Centro Provincial de Convenciones, la vicegobernadora Alicia Aluani y los ministros de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; de Salud, Daniel Blanzaco; y de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas. Por Unicef Argentina participó la representante adjunta, María Elena Úbeda, junto a otros integrantes del organismo.

En la oportunidad, Frigerio resaltó la importancia de la instancia y agradeció a Unicef "por el acompañamiento permanente desde el primer momento porque es una prioridad de nuestro gobierno".

En esa línea, aseguró que en ese trabajo "están todos involucrados, porque todos tienen responsabilidad y están detrás de los tres vectores que nos propusimos priorizar, que tienen que ver con la educación y el cuidado, con las familias con mayor nivel de vulnerabilidad, el acompañamiento a ellas y las inmunizaciones con el programa de vacunación".

Por último, aseguró que ese "es el camino, estar priorizándolo en cada oportunidad que podemos y, por supuesto, contar con la tutoría, el acompañamiento de la gente que más sabe en esto, que claramente es Unicef", concluyó el mandatario.

Provincia y Unicef evaluaron los avances de la estrategia de primera infancia

Provincia y UNICEF evaluaron los avances de la estrategia de primera infancia y definieron prioridades para 2027

Por su parte, la vicegobernadora Alicia Aluani destacó el trabajo conjunto con Unicef y señaló que "es un placer trabajar con Unicef y contar con el acompañamiento de la gestión del gobernador para poner como una de las prioridades principales a la primera infancia". En esa línea remarcó que "trabajamos en todas las mesas y, desde Vicegobernación, a través del Observatorio de Primera Infancia y de una herramienta fundamental que tenemos, que es Opier, donde centralizamos todos los datos y la información que nos brindan los distintos organismos para tomar decisiones en orden de prioridad".

La referente de Unicef, María Úbeda Castillo, remarcó el trabajo que lleva adelante la provincia en materia de primera infancia y señaló que "es un orgullo ver cómo la provincia muestra un camino sostenido y un acompañamiento, donde el tema de la primera infancia es prioritario. Una de las cosas más valiosas que tiene el trabajo de esta mesa es que, además de una suma de esfuerzos, hay una decisión concertada de todos los ministerios que están involucrados y una responsabilidad sobre el cumplimiento de los derechos de la infancia, de trabajar de manera conjunta sobre unos resultados que son comunes, sobre los cuales vemos importantes progresos y resultados para la provincia".

En tanto, la ministra Verónica Berisso valoró el trabajo conjunto que viene desarrollando la Mesa Interministerial de Primera Infancia y señaló que "establecimos un camino en el que venimos trabajando intersectorialmente, con los ministerios y áreas que abordan la niñez, con el acompañamiento de Unicef y la priorización de nuestro gobernador, porque realmente este es un tema que hemos puesto en el centro". En este sentido, explicó que "venimos evaluando los logros que han tenido los equipos técnicos y hoy se presentó un tablero donde se plasmaron, lo que nos permiten observar claramente los resultados obtenidos".

También participaron de la mesa, quien tiene como órgano rector al Ministerio de Desarrollo Humano, la presidenta del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), Clarisa Sack, autoridades provinciales y equipos técnicos.