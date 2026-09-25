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Agmer, en Congreso decide si acepta o rechaza la oferta del Gobierno

Paritaria docente: Agmer debate en congreso extraordinario si acepta o rechaza la oferta salarial del 7% en tres cuotas

25 de septiembre 2026 · 14:16hs
Paritaria docente: Agmer debate en congreso extraordinario si acepta o rechaza la oferta salarial del 7% en tres cuotas

Paritaria docente: Agmer debate en congreso extraordinario si acepta o rechaza la oferta salarial del 7% en tres cuotas
Paritaria docente: Agmer debate en congreso extraordinario si acepta o rechaza la oferta salarial del 7% en tres cuotas

Foto: Agmer/Ilustrativa

Paritaria docente: Agmer debate en congreso extraordinario si acepta o rechaza la oferta salarial del 7% en tres cuotas
Agmer, en Congreso decide si acepta o rechaza la oferta del Gobierno

La Asociación del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) lleva a cabo este viernes 25 su Congreso Extraordinario para definir la posición del colectivo docente frente a la última propuesta de recomposición salarial presentada por el Gobierno provincial.

El mayor gremio docente de Entre Ríos define su postura este viernes en Paraná a partir de los mandatos surgidos de las asambleas escolares.

El Congreso extraordinario de Agmer será el viernes 25 en Paraná. El gremio espera que el Gobierno mejore la oferta del 3,5% de la primera reunión paritaria 

Agmer convocó a Congreso Extraordinario para este viernes

La Provincia propuso un aumento del 3,5% a los docentes y Agmer la consideró insuficiente.

La Provincia propuso un aumento del 3,5% a los docentes y Agmer la consideró insuficiente

La sesión del máximo órgano de decisión del gremio tiene lugar desde las 9 en la sede de la Seccional Paraná, ubicada en Laprida 136.

La convocatoria al Congreso se concretó tras la reanudación de la negociación paritaria desarrollada en la Secretaría de Trabajo. Aunque los paritarios sindicales calificaron inicialmente el ofrecimiento como "claramente insuficiente" debido al atraso de los sueldos frente al proceso inflacionario, se resolvió trasladar la discusión a asambleas escolares y resolutivas para que las bases analicen el esquema y otorguen mandato a los congresales.

La propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial

En el ámbito paritario, la representación del Poder Ejecutivo —a través de la Presidencia del Consejo General de Educación (CGE)— formalizó un esquema de recomposición escalonado y de carácter remunerativo:

  • 3,5% de incremento con los haberes del mes de septiembre.
  • 1,5% de incremento con los haberes del mes de noviembre.
  • 2,0% de incremento con los haberes del mes de diciembre.

La propuesta oficial contempla la actualización mensual de la base de cálculo al mes inmediato anterior a cada tramo de aumento, alcanzando una suba acumulada superior al 7%. Al tratarse de conceptos remunerativos, el Gobierno remarcó que las sumas impactarán directamente en el cálculo del próximo aguinaldo (sueldo anual complementario).

Desde la perspectiva del Gobierno provincial, este ofrecimiento representa más del doble de la propuesta realizada la semana anterior y busca brindar previsibilidad salarial hasta fin de año. En la mesa de debate paritario también estuvieron presentes los representantes de los gremios AMET, SADOP y UDA.Definición y próximos pasos de la paritaria.

El Congreso Extraordinario de AGMER resolverá si ratifica la postura de rechazo o si convalida los términos presentados por el Estado provincial.

Agmer Congreso oferta Gobierno
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