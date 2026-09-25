La producción porcina creció 12,4% acumulado en agosto y el consumo alcanza valores récord

A nivel nacional, hubo consumo promedio de 20 kilos por habitante al año, lo que representa un incremento del 12,4%.

Con 76.600 toneladas producidas en agosto y un promedio de 20 kg por habitante al año en consumo, la actividad porcina afianza su crecimiento motorizada por las inversiones productivas. El consumo de carne porcina casi se triplicó, en base a los datos de las últimas dos décadas.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informa, de acuerdo al análisis de la Dirección de Porcinos, Aves y Animales de Granja con datos proporcionados por el sistema SIF-SIGICA, que la producción de carne de cerdo acumuló en los primeros ocho meses del año poco más de 592.000 toneladas, representando un incremento del 12,4% comparado con el mismo período del año pasado.

Carnes

Este incremento sustancial se basa en mayores inversiones productivas, ampliando capacidad instalada de granjas y cantidad de madres, además del fortalecimiento de los planes sanitarios existentes, en especial el Nuevo Plan Nacional de Control y Erradicación de la Enfermedad de Aujeszky.

En este marco se resalta un consumo de 20 kg por habitante aproximadamente en promedio por año, que representan todo un récord. Más si se toma en cuenta que el consumo porcino casi se triplicó, en base a los datos de las últimas dos décadas.

En línea con lo antes mencionado, es importante destacar que ya se encuentra finalizado un informe elaborado por el INTI Carnes sobre la calidad, bondades y beneficios de incorporar a la dieta habitual la carne de cerdo. Allí, se comparan y avalan con fundamentos técnicos, cinco cortes tradicionales que fueron evaluados para conocer los valores proteicos, minerales y nutricionales que aportan. Esto sin dudas servirá como una herramienta más para reforzar y fomentar el aumento del consumo y el crecimiento del sector.