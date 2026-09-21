Entre Ríos: entre 2019 y 2023, los votos para gobernador crecieron 5,99%.

Los votos emitidos para gobernador en Entre Ríos cayeron 2,96% en 2019 y crecieron 5,99% en 2023. El dato, rumbo a las Elecciones 2027.

De cara a las elecciones de 2027, Entre Ríos tiene un antecedente que permite analizar la evolución del voto para gobernador durante los últimos tres comicios . Según un informe al que accedió UNO, los votos emitidos fueron 872.585 en 2015, bajaron a 846.776 en 2019 y alcanzaron 897.487 en 2023, superando el registro de ocho años atrás.

El recorrido deja dos movimientos: una caída del 2,96% entre 2015 y 2019 y una recuperación del 5,99% entre 2019 y 2023 . En ocho años, el volumen de votos emitidos terminó 2,85% por encima del registrado en 2015 .

Los números que deja el último ciclo electoral de Entre Ríos de cara a 2027

El dato adquiere relevancia de cara a 2027, aunque hay una precisión que resulta necesaria para interpretar la serie. La elección de 2015 se realizó de manera concurrente con los comicios nacionales, mientras que las de 2019 y 2023 fueron elecciones provinciales. La Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos reúne los tres procesos en la serie histórica de votos emitidos para gobernador y vicegobernador.

En 2015, cuando Entre Ríos eligió a Gustavo Bordet como gobernador junto a Adán Bahl, el Frente para la Victoria obtuvo 325.878 votos, equivalentes al 37,3% de los votos emitidos. Cambiemos, con Alfredo De Angeli y Juan Carlos Godoy, alcanzó 303.769 votos, el 34,8%. Unión Popular, con Adrián Fuertes y Jorge Busti, reunió 120.793 sufragios, el 13,8%, mientras que el Partido Socialista, con Lisandro Viale y Marina Simón, obtuvo 19.908, el 2,3%. Los votos en blanco representaron el 11,1% y los nulos el 0,6%.

Ese escenario electoral mostraba una competencia concentrada principalmente entre dos fuerzas. El Frente para la Victoria quedó en primer lugar con una diferencia de 22.109 votos sobre Cambiemos, mientras que Unión Popular se ubicó como tercera fuerza con una participación bastante menor. La elección también dejó más de 96.000 votos en blanco.

Cuatro años después, en las elecciones provinciales del 9 de junio de 2019, el total de votos emitidos descendió a 846.776. La reducción respecto de 2015 fue de 25.809 votos, equivalente al 2,96%. El Frente Justicialista Creer Entre Ríos, encabezado nuevamente por Bordet, obtuvo 436.452 votos, el 51,5% del total. Cambiemos, con Atilio Benedetti como candidato a gobernador, reunió 270.302 votos, el 31,9%. La Confederación Vecinalista Entre Ríos, con Lino Sapetti, obtuvo 14.649 votos, el 1,7%.

El resto de las fuerzas que compitieron en 2019 sumó 38.517 votos, el 4,5% del total. Allí quedaron agrupadas Nueva Izquierda, el Partido Socialista y SER. Nueva Izquierda llevó a Luis Meiners como candidato, el Partido Socialista a Hugo Barzola y SER a Tania Acebal. A su vez, los votos en blanco fueron 77.181, el 9,1%, mientras que los nulos alcanzaron 9.675, el 1,1%.

El resultado de 2019 significó, además, un cambio importante en la distribución del voto respecto de 2015. El Frente Justicialista pasó del 37,3% al 51,5%, un incremento de 14,2 puntos porcentuales en su participación sobre los votos emitidos. Cambiemos, en cambio, pasó del 34,8% al 31,9%, una reducción de 2,9 puntos. La comparación debe leerse teniendo en cuenta que entre ambas elecciones también cambió la oferta electoral y la composición de las alianzas.

En 2023 volvió a modificarse el escenario. La elección del 22 de octubre registró 897.487 votos emitidos, 50.711 más que en 2019. El aumento fue del 5,99% y llevó el volumen de sufragios a un nivel superior al de 2015. Respecto de aquel año, hubo 24.902 votos más, equivalente a un crecimiento del 2,85%. Los datos oficiales ubican a Juntos por el Cambio-Juntos por Entre Ríos, con Rogelio Frigerio, en 327.574 votos, el 36,5%; a Unión por la Patria-Más por Entre Ríos, con Adán Bahl, en 309.929, el 34,5%; y a La Libertad Avanza, con Sebastián Etchevehere, en

148.392, el 16,5%.

En esa elección también se produjo un crecimiento importante del voto en blanco: alcanzó los 104.107 sufragios, el 11,6% de los votos emitidos. Los votos nulos fueron 7.485, equivalentes al 0,8%. La oferta electoral para gobernador quedó reducida a tres fuerzas, ya que no hubo otras agrupaciones que presentaran candidatos en esa categoría luego de las PASO de agosto.

La comparación de los tres comicios muestra, entonces, una evolución diferente tanto en la cantidad de votos emitidos como en la distribución del voto. En 2015 se emitieron 872.585 votos; en 2019 fueron 846.776 y en 2023 se llegó a 897.487. En términos absolutos, 2023 fue la elección con mayor cantidad de votos emitidos de las tres.

Pero el comportamiento no fue igual en los 17 departamentos. Paraná concentró en todos los procesos el mayor volumen de votos y llegó a 248.585 en 2023, frente a 239.381 en 2019 y 244.441 en 2015. Entre 2019 y 2023, el departamento capital incrementó sus votos emitidos un 3,85%.

Concordia tuvo una variación más pronunciada. Después de registrar 113.878 votos en 2015 y caer a 106.164 en 2019, alcanzó 116.960 en 2023. Esto representa un aumento del 10,17% en cuatro años y del 2,71% respecto de 2015.

Gualeguaychú también recuperó terreno después de la baja de 2019. Pasó de 79.232 votos en 2015 a 77.356 en 2019 y a 83.553 en 2023. El crecimiento entre las dos últimas elecciones fue del 8,01%, mientras que frente a 2015 el incremento fue del 5,45%.

Federación pasó de 48.543 votos en 2015 a 48.736 en 2019 y a 53.373 en 2023. En este caso, el aumento entre 2019 y 2023 fue del 9,51% y el crecimiento respecto de 2015 llegó al 9,95%.

También se destacaron Gualeguay, que creció 8,85%; San Salvador, con una suba del 9,35%; Uruguay, con 7,53%; y Federal, con 6,32%, entre 2019 y 2023.

El mayor crecimiento porcentual entre 2019 y 2023 se produjo en Islas del Ibicuy, donde los votos emitidos pasaron de 8.782 a 9.916, un aumento del 12,92%. También hubo subas superiores al 5% en Colón, Feliciano, Villaguay y Diamante.

En el extremo opuesto estuvieron Nogoyá y Tala. Nogoyá pasó de 26.795 votos en 2019 a 26.852 en 2023, apenas un 0,21% más, mientras que Tala pasó de 18.811 a 18.995, un incremento del 0,98%. En ambos departamentos, el volumen electoral prácticamente se mantuvo estable.

La mirada hacia atrás también permite observar que la caída de 2019 no fue uniforme. Entre 2015 y ese año disminuyeron los votos emitidos en buena parte de los departamentos, entre ellos Concordia, Gualeguay, Gualeguaychú, Paraná, Uruguay y Villaguay. Hubo excepciones, como Federación y Feliciano, que mantuvieron o incluso incrementaron levemente sus registros.

Por eso, más que una trayectoria lineal, los datos muestran un movimiento de descenso y posterior recuperación. La cantidad total de votos emitidos cayó 2,96% entre 2015 y 2019 y luego subió 5,99% entre 2019 y 2023. El resultado final fue un crecimiento acumulado del 2,85% en el período de ocho años.

También cambió la composición política de ese voto. El Frente para la Victoria de 2015 fue sucedido en 2019 por el Frente Justicialista Creer Entre Ríos, mientras que en 2023 el peronismo compitió bajo la alianza Más por Entre Ríos dentro de Unión por la Patria. Del otro lado, Cambiemos en 2015 y 2019 llegó a 2023 bajo Juntos por el Cambio-Juntos por Entre Ríos. A esa estructura se sumó en 2023 La Libertad Avanza, que obtuvo el 16,5% de los votos para gobernador. La comparación de porcentajes entre elecciones, por lo tanto, sirve para observar cambios en la distribución del voto, pero no implica que se trate exactamente de las mismas alianzas o estructuras partidarias.

Hay, además, una diferencia metodológica que debe tenerse en cuenta. Las cifras analizadas son de votos emitidos, no de porcentaje de participación sobre el padrón electoral. Para afirmar, por ejemplo, que "votó el X% del padrón" en cada elección sería necesario incorporar el número de electores habilitados correspondiente a cada año y departamento.

El próximo capítulo será 2027. El Código Electoral entrerriano establece que las elecciones generales provinciales deben realizarse el cuarto domingo de junio, mientras que las PASO están previstas para el primer domingo de mayo, salvo que los comicios provinciales se realicen de manera simultánea con los nacionales. La convocatoria formal será la que defina el cronograma aplicable.

La elección de 2027 tendrá además una novedad institucional respecto de los tres procesos analizados: Entre Ríos utilizará por primera vez la Boleta Única de Papel para sus elecciones provinciales. La reforma electoral fue sancionada en diciembre de 2024 y establece su implementación a partir de 2027.

Así, el punto de partida para la próxima elección provincial es un volumen cercano a los 900.000 votos emitidos, pero con una historia reciente que muestra movimientos importantes. Entre 2015 y 2019 la cantidad de sufragios cayó casi 3%; entre 2019 y 2023 se recuperó casi 6%; y en el balance de ocho años terminó 2,85% por encima del primer registro. Al mismo tiempo, los 17 departamentos mostraron comportamientos diferentes y la oferta política cambió de manera significativa entre una elección y otra.

Con ese antecedente, las elecciones de 2027 permitirán volver a medir dos variables: cuántos entrerrianos concurren a las urnas y cómo se distribuye ese volumen entre los departamentos, y cómo impactará en el comportamiento electoral un escenario político distinto al de 2015, 2019 y 2023 y un sistema de votación que incorporará la Boleta Única de Papel. Los datos disponibles muestran que la cantidad de votos emitidos no siguió una línea descendente: después de la baja de 2019, la provincia volvió a crecer en 2023 y alcanzó su mayor volumen de votos para gobernador de la serie analizada.