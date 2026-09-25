UTA confirmó que la mitad de los choferes ya volvió a trabajar

El abogado de la UTA, Alejandro Becic, explicó cómo se desarrolla la causa judicial que se ocupa de la reincorporación de choferes de Buses Paraná

UTA confirmó que la mitad de los choferes de la causa judicial ya volvió a trabajar

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UTA confirmó que la mitad de los choferes de la causa judicial ya volvió a trabajar

Alejandro Becic, abogado de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) explicó que alrededor de la mitad de los trabajadores que pretenecían a Buses Paraná ya fue incorporada por la empresa San José UTE y que el proceso continuará a medida que se amplíen las líneas de colectivos en Paraná y aparezcan nuevas vacantes, según explicó a Radio La Red Paraná (88.7).

Becic señaló que la empresa lleva adelante un procedimiento previo antes de concretar cada incorporación, que incluye una prueba de manejo, una charla sobre las políticas de la compañía, la entrega de uniformes y los exámenes correspondientes. Luego se concreta la contratación y el trabajador puede retomar sus tareas.

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“Ya la mitad está trabajando”, indicó el abogado, quien explicó que el proceso puede demandar entre 30 y 60 días. En ese sentido, destacó el impacto que tiene la reincorporación para las familias de los trabajadores. “Prácticamente ya 60 familias han vuelto a cobrar sus ingresos y con todo lo que significa eso en la vida familiar”, sostuvo.

Foto: Archivo UNO

Incorporaciones progresivas

Según explicó Becic, los trabajadores que todavía esperan ser convocados serán incorporados progresivamente, a medida que San José amplíe la grilla y se produzcan nuevas vacantes. “Por ejemplo, ayer ingresaron, firmaron unos seis trabajadores; en la semana que viene otros”, detalló.

Becic consideró que se trata de un proceso que debe hacerse de manera gradual, ya que la empresa no puede incorporar a todos los trabajadores al mismo tiempo. La incorporación depende de la reestructuración de las líneas y de la disponibilidad de vacantes.

Contratos

Uno de los puntos que Becic buscó dejar en claro es que la situación de los trabajadores a los que San José no les renovó sus contratos no está relacionada con la reincorporación de los choferes vinculados a la causa judicial.

Según explicó, algunos de los trabajadores cuyos contratos no fueron renovados habían optado en su momento por no participar de la causa judicial y se habían presentado por su cuenta para conseguir una contratación con San José.

El abogado señaló que algunos de ellos renunciaron posteriormente, mientras que en otros casos la empresa decidió no renovar los contratos. “No sé cuáles son los motivos por lo cual la empresa no les renovó”, aclaró. Al mismo tiempo, remarcó que los choferes que ingresaron en diciembre continúan trabajando en su mayoría.