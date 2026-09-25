Martín Cirio dio un nuevo paso en su carrera musical y anunció que firmó contrato con Sony Music. El creador de contenido, conocido también por su personaje La Faraona, prepara así una nueva etapa vinculada a la música, una faceta que viene desarrollando desde hace varios años.
Martín Cirio firmó contrato con Sony Music y prepara un EP de feats
Martín Cirio inició una nueva etapa profesional tras firmar contrato con Sony Music. Además, anunció que el primer single será junto a una artista mujer
Martín Cirio anunció su primer feat tras firmar con Sony Music
El anuncio llega mientras Cirio forma parte de la nueva edición de Popstars, donde se desempeña como coach espiritual. Ahora, el artista prepara un EP compuesto por colaboraciones. Según anunció, el primer single de este nuevo proyecto contará con la participación de una mujer, aunque por el momento no reveló su identidad.
El lanzamiento está previsto para el 4 de octubre, fecha en la que se conocerá oficialmente la primera canción de esta nueva etapa. La expectativa está puesta no sólo en quién será la artista invitada, sino también en el sonido que tendrá este proyecto y en los próximos nombres que formarán parte del EP.
Cirio ya cuenta con distintos lanzamientos como solista, entre ellos “Si estás triste”, “Spider”, “El tipo de You”, “Gaslighter”, “Fingís demencia”, “Tornado” y “Las cenizas de mi padre”. Su catálogo también incluye canciones vinculadas a su particular universo humorístico y a distintas etapas de su carrera musical.