Barrio Macarone: allanamientos y un detenido por la balacera en una casa.

Personal policial realizó tres allanamientos en el barrio Macarone de Paraná, vinculados a un hecho de abuso de arma de fuego ocurrido el miércoles.

En el marco de los operativos de prevención y seguridad, personal policial realizó tres allanamientos este jueves en el barrio Macarone de Paraná, vinculados a un hecho de abuso de arma de fuego ocurrido durante la jornada de ayer en la zona de calle Pringles, donde una casa fue baleada.

El procedimiento tuvo como objetivo principal la localización y el secuestro de armas de fuego, así como de cualquier otro elemento de interés para el avance de la investigación.

Como resultado de las diligencias, los efectivos policiales lograron el secuestro de diversas prendas de vestir. Asimismo, se procedió a la correcta identificación de un hombre de 23 años, quien fue notificado de las medidas restrictivas dispuestas por la justicia y permanece supeditado a la causa.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de las comisarías Cuarta y Octava, con participación de la Guardia Especial y tiene que ver con la balacera en una casa de calle Pringles y Avenida Ramírez, ocurrido el miércoles por la mañana. Según se indicaron, se contaron alrededor de diez balazos.

El subcomisario Hugo Pereyra confirmó que las medidas fueron solicitadas después de las presentaciones efectuadas por las personas involucradas. “Se recibieron denuncias y, a raíz de eso, se solicitaron las medidas correspondientes”, señaló.