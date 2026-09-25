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Un Día de Película llevó cortos y experiencias audiovisuales a Mojones Norte

El programa impulsado por el Instituto Audiovisual Autárquico de Entre Ríos reunió a estudiantes, docentes y comunidades educativas de distintas escuelas rurales del departamento Villaguay

25 de septiembre 2026 · 10:27hs
Un Día de Película llevó cortos y experiencias audiovisuales a Mojones Norte

Cine

Cine, pochoclos y comunidad: Un Día de Película llegó a Mojones Norte

El cine llegó a Mojones Norte, en el departamento Villaguay, de la mano del programa Un Día de Película, una propuesta del Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Audiovisual Autárquico de Entre Ríos (IAAER), que recorre distintas localidades de la provincia para acercar producciones audiovisuales a las escuelas primarias y generar experiencias participativas alrededor del lenguaje cinematográfico.

El programa Un Día de Película continúa su recorrido por Entre Ríos

Este miércoles, la iniciativa visitó la Escuela Primaria Rural N° 24 “Concordia”, donde se reunió la comunidad educativa de la institución junto a integrantes de otras escuelas de la zona. También participaron la Escuela N° 72 “Gregoria Pérez”, la Escuela N° 20 “Hipólito Buchardo” y la Escuela N° 64 “Esteban Echeverría”, en una jornada que tuvo al cine como punto de encuentro.

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La directora Marilina Davezac, maestras y maestros de las instituciones, la supervisora Natalia López y un grupo de mujeres cocineras fueron parte de la organización del encuentro junto con el equipo del IAAER. Entre todos hicieron posible una jornada que combinó las proyecciones con el compartir cotidiano de las comunidades escolares.

Durante la actividad se proyectó una selección de cortos de animación que permitió acercarse a producciones nacionales y latinoamericanas, reconociendo en ellas distintos códigos culturales, modismos lingüísticos y conflictos éticos. La propuesta buscó que el cine no fuera solamente una pantalla para mirar, sino también una herramienta para conversar, descubrir y reflexionar.

Como parte de la experiencia tampoco faltaron los pochoclos, las carteleras, el bizcochuelo, la pasta frola, el chocolate y los mates. Esos detalles, que acompañaron las proyecciones, terminaron de convertir la jornada en un encuentro comunitario alrededor del cine y de las historias que propone.

Un Día de Película tiene como propósito llevar producciones audiovisuales a las escuelas primarias de toda la provincia, trabajar sobre el lenguaje audiovisual y desarrollar experiencias sonoras en los espacios escolares rurales. La propuesta cuenta además con un material didáctico que acompaña la experiencia antes, durante y después de la presentación de los cortos, como herramienta para profundizar la exploración del lenguaje audiovisual.

El recorrido continuará próximamente en Colonia Celina, departamento Paraná, donde el programa volverá a encontrarse con estudiantes y docentes para compartir otra jornada en torno al cine.

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Un día de película Mojones Norte Película Entre Ríos
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