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Sarmiento le ganó a Estudiantes (RC) y quedó segundo en la Zona B

Sarmiento se impuso 2-0 ante el León del Imperio en Córdoba y está a un punto de Argentinos Juniors, el líder de su grupo que está con un partido menos.

4 de septiembre 2026 · 19:24hs
Sarmiento ante un torneo.

Sarmiento ante un torneo.

Sarmiento venció 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el Estadio Antonio Candini, por la octava fecha del Torneo Clausura, y se metió en el segundo puesto de la Zona B. El Verde abrió el marcador rápidamente gracias al gol en contra de Gonzalo Maffini y sentenció el encuentro en el complemento, con un penal convertido por Junior Marabel. Con este triunfo, llegó a los 15 puntos y quedó a una unidad de Argentinos Juniors, líder del grupo que todavía tiene un partido pendiente. Para el León del Imperio, la derrota profundiza su complicado presente. El conjunto cordobés suma apenas cinco puntos y marcha 13° en la Zona B, mientras que también atraviesa una situación delicada en la pelea por la permanencia: está último en la tabla de promedios y penúltimo en la anual, con 11 unidades.

Tarragona figura en Unión. Marcó dos goles.

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El argentino buscará meterse dentro de los 10 de adelante en la clasificación. (Foto Gentileza Juan Iribarren)

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