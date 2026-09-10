Estudiantes empató frente a Corinthians

Estudiantes se adelantó desde el vestuario gracias a Castro, pero Kaio César igualó las acciones para el Timao en el inicio del complemento y selló el 1-1.

Estudiantes no le sacó provecho a su localía y empató 1-1 ante Corinthians, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El Pincha logró abrir el marcador desde el vestuario, cuando a los tres minutos del primer tiempo Alexis Castro capturó un rebote dentro del área y no perdonó para desatar la locura en UNO. Dicha ventaja se extendió hasta el comienzo del complemento, momento en el que Kaio César quedó mano a mano ante Fernando Muslera y definió con mucha suficiencia para sellar el resultado definitivo.