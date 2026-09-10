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Estudiantes empató frente a Corinthians

Estudiantes se adelantó desde el vestuario gracias a Castro, pero Kaio César igualó las acciones para el Timao en el inicio del complemento y selló el 1-1.

10 de septiembre 2026 · 00:09hs
Estudiantes fue local ante los brasileños.

Estudiantes fue local ante los brasileños.

Estudiantes no le sacó provecho a su localía y empató 1-1 ante Corinthians, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El Pincha logró abrir el marcador desde el vestuario, cuando a los tres minutos del primer tiempo Alexis Castro capturó un rebote dentro del área y no perdonó para desatar la locura en UNO. Dicha ventaja se extendió hasta el comienzo del complemento, momento en el que Kaio César quedó mano a mano ante Fernando Muslera y definió con mucha suficiencia para sellar el resultado definitivo.

Estudiantes se jugará el todo por el todo en Brasil

Ahora, el equipo dirigido por Alexander Medina -que no podrá contar con Gastón Benedetti por acumulación de tarjetas amarillas- se jugará el pase a las semifinales del certamen internacional en Brasil, específicamente en el Neo Química Arena del Timao, el próximo miércoles 16 desde las 21.30. Guido Carrillo, en tanto, zafó de una segunda cartulina amarilla tras golpear a Gabriel Paulista, lo que propició un chichón en su cabeza.

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