Ya está abierta la convocatoria para la segunda edición del Ideatón “Paraná 360”, una iniciativa que busca involucrar a estudiantes universitarios y terciarios en la generación de propuestas destinadas a mejorar distintos aspectos de la ciudad.
Estudiantes podrán crear proyectos para transformar la ciudad en la segunda edición del Ideatón Paraná 360
La propuesta convoca a estudiantes universitarios y terciarios a desarrollar proyectos de innovación urbana. Será el 25 de septiembre en Sala Mayo.
El encuentro se realizará el viernes 25 de septiembre, de 10 a 13, en la Sala Mayo del Puerto Nuevo, en el marco de la Semana de la Ciudad Universitaria. La actividad es organizada de manera articulada por Marca Paraná y la Dirección de Juventudes de la Municipalidad de Paraná.
La participación es libre y gratuita, aunque los cupos son limitados y requieren inscripción previa. Los interesados pueden consultar la información y completar el registro en parana.gob.ar/convocatorias.
Una jornada para desarrollar ideas
La propuesta apunta a promover el trabajo colaborativo y la interdisciplinariedad entre jóvenes de distintas carreras e instituciones educativas. Los participantes podrán conformar equipos con compañeros de su propia carrera o institución, o integrarse con estudiantes de otros espacios académicos.
La dinámica contempla tres etapas. En primer lugar, los participantes deberán conformar su equipo y realizar la inscripción. Luego tendrán que seleccionar un desafío vinculado con alguna problemática o necesidad de la ciudad y trabajar sobre una posible respuesta.
Finalmente, durante la jornada en Sala Mayo, los grupos terminarán de desarrollar sus proyectos y los presentarán ante un jurado interdisciplinario.
Cuatro áreas para pensar la ciudad
Las iniciativas deberán encuadrarse en alguno de los cuatro ejes temáticos establecidos para esta edición.
Ciudad Sostenible: comprende propuestas relacionadas con el ambiente, los espacios verdes y la sustentabilidad.
Ciudad Inteligente: incluye iniciativas vinculadas con tecnología, movilidad, servicios e inclusión digital.
Ciudad Productiva y Turística: contempla proyectos relacionados con empleo joven, emprendedurismo y desarrollo turístico.
Paraná Ciudad Universitaria: reúne propuestas orientadas a fortalecer la integración de la comunidad estudiantil y la vida universitaria.
Las propuestas podrán llegar a futuras políticas públicas
El Ideatón cuenta con el acompañamiento de la Mesa Interuniversitaria y de instituciones educativas de la ciudad, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre el Estado municipal, el ámbito académico y los jóvenes.
Además de las distinciones y reconocimientos previstos para las mejores propuestas, los proyectos desarrollados durante la jornada serán sistematizados e incorporados al Banco Municipal de Ideas.
De esta manera, las iniciativas elaboradas por los estudiantes podrán convertirse en insumos para analizar y diseñar futuras políticas públicas destinadas al desarrollo local.
Datos para participar
La segunda edición del Ideatón “Paraná 360” se desarrollará el viernes 25 de septiembre de 2026, de 10 a 13, en Sala Mayo, Puerto Nuevo.
La inscripción es gratuita y debe realizarse previamente debido a la cantidad limitada de lugares. La convocatoria, los requisitos y las bases y condiciones pueden consultarse en parana.gob.ar/convocatorias.