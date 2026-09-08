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Estudiantes podrán crear proyectos para transformar la ciudad en la segunda edición del Ideatón Paraná 360

La propuesta convoca a estudiantes universitarios y terciarios a desarrollar proyectos de innovación urbana. Será el 25 de septiembre en Sala Mayo.

8 de septiembre 2026 · 20:41hs
Estudiantes podrán crear proyectos para transformar la ciudad en la segunda edición del Ideatón Paraná 360.

Estudiantes podrán crear proyectos para transformar la ciudad en la segunda edición del Ideatón Paraná 360.

Ya está abierta la convocatoria para la segunda edición del Ideatón “Paraná 360”, una iniciativa que busca involucrar a estudiantes universitarios y terciarios en la generación de propuestas destinadas a mejorar distintos aspectos de la ciudad.

El encuentro se realizará el viernes 25 de septiembre, de 10 a 13, en la Sala Mayo del Puerto Nuevo, en el marco de la Semana de la Ciudad Universitaria. La actividad es organizada de manera articulada por Marca Paraná y la Dirección de Juventudes de la Municipalidad de Paraná.

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La participación es libre y gratuita, aunque los cupos son limitados y requieren inscripción previa. Los interesados pueden consultar la información y completar el registro en parana.gob.ar/convocatorias.

Una jornada para desarrollar ideas

La propuesta apunta a promover el trabajo colaborativo y la interdisciplinariedad entre jóvenes de distintas carreras e instituciones educativas. Los participantes podrán conformar equipos con compañeros de su propia carrera o institución, o integrarse con estudiantes de otros espacios académicos.

La dinámica contempla tres etapas. En primer lugar, los participantes deberán conformar su equipo y realizar la inscripción. Luego tendrán que seleccionar un desafío vinculado con alguna problemática o necesidad de la ciudad y trabajar sobre una posible respuesta.

Finalmente, durante la jornada en Sala Mayo, los grupos terminarán de desarrollar sus proyectos y los presentarán ante un jurado interdisciplinario.

Cuatro áreas para pensar la ciudad

Las iniciativas deberán encuadrarse en alguno de los cuatro ejes temáticos establecidos para esta edición.

Ciudad Sostenible: comprende propuestas relacionadas con el ambiente, los espacios verdes y la sustentabilidad.

Ciudad Inteligente: incluye iniciativas vinculadas con tecnología, movilidad, servicios e inclusión digital.

Ciudad Productiva y Turística: contempla proyectos relacionados con empleo joven, emprendedurismo y desarrollo turístico.

Paraná Ciudad Universitaria: reúne propuestas orientadas a fortalecer la integración de la comunidad estudiantil y la vida universitaria.

Las propuestas podrán llegar a futuras políticas públicas

El Ideatón cuenta con el acompañamiento de la Mesa Interuniversitaria y de instituciones educativas de la ciudad, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre el Estado municipal, el ámbito académico y los jóvenes.

Además de las distinciones y reconocimientos previstos para las mejores propuestas, los proyectos desarrollados durante la jornada serán sistematizados e incorporados al Banco Municipal de Ideas.

De esta manera, las iniciativas elaboradas por los estudiantes podrán convertirse en insumos para analizar y diseñar futuras políticas públicas destinadas al desarrollo local.

Datos para participar

La segunda edición del Ideatón “Paraná 360” se desarrollará el viernes 25 de septiembre de 2026, de 10 a 13, en Sala Mayo, Puerto Nuevo.

La inscripción es gratuita y debe realizarse previamente debido a la cantidad limitada de lugares. La convocatoria, los requisitos y las bases y condiciones pueden consultarse en parana.gob.ar/convocatorias.

Estudiantes proyectos Paraná
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