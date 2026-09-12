Estudiantes festejó sobre el final y se ilusiona con los playoffs

Con un gol anotado a los 91 minutos por Guido Carrillo Estudiantes de La Plata derrotó 2 a 1 a Platense por la novena fecha del Torneo Clausura.

Estudiantes le ganó 2 a 1 a Platense por la novena fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El Pincha jugó con un equipo alternativo pensando en la revancha contra Corinthians en la Copa Libertadores; y lo propio hizo el Calamar pensando en la vuelta contra Fluminense.

Los goles los hicieron Adolfo Gaich y Guido Carrillo, para el Pincha; y Guido Mainero para la visita.

Estudiantes se prende en la pelea por avanzar a la siguiente instancia

El resultado para el conjunto de La Plata es casi milagroso porque, en la previa, tenía aspiraciones de alcanzar los puestos de playoffs en el Torneo Clausura. Con el empate, resultado que imperó hasta los 46 del segundo tiempo Estudiantes quedaba lejos de Independiente, el último en entrar a los playoffs (con un partido menos).

Ahora, con el 2 a 1 contra Platense, Estudiantes suma 10 unidades, el Calamar 9 e Independiente de Avellaneda tiene 13. Si bien el conjunto del Cacique Medina no pudo meterse ahora en la pelea, queda mejor acomodado para la próxima fecha.

Por parte de Platense, los de Martín Palermo ya planifican lo que será la vuelta contra Fluminense por Copa Libertadores, en Vicente López. En la ida, perdieron 2 a 0 en Brasil y trabajarán en ese partido con el baldazo de agua fría de lo que significó la derrota agónica en La Plata.