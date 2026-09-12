Estudiantes busca dar otro paso en Rosario por el Torneo del Interior

Estudiantes de Paraná enfrentará este sábado desde las 15.30 a Jockey Club de Rosario, en Fisherton, por los cuartos de final del Torneo del Interior A.

Estudiantes de Paraná afrontará este sábado un nuevo desafío en el Torneo del Interior A. Desde las 15.30, el conjunto Albinegro visitará a Jockey Club de Rosario, en Fisherton, con el objetivo de conseguir una victoria que le permita avanzar a las semifinales de la competencia organizada por la Unión Argentina de Rugby (UAR).

El CAE es el único representante entrerriano que permanece en carrera en el certamen y llega a esta instancia luego de finalizar segundo en su zona. Ahora tendrá por delante un compromiso exigente como visitante, ante un rival de jerarquía y con la obligación de ganar para seguir alimentando su ilusión de alcanzar la definición.

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El encuentro será controlado por Esteban Filipanics, de la Unión Cordobesa de Rugby.

Para Estudiantes se trata de una nueva oportunidad de medir su presente a nivel nacional y ratificar el crecimiento que viene mostrando en una temporada de alta exigencia. El conjunto paranaense buscará imponer su juego en Rosario y conseguir el resultado que lo deposite entre los cuatro mejores del Torneo del Interior A.

La jornada de cuartos de final también tendrá otros dos cruces: Tucumán Rugby recibirá a Duendes RC en Marcos Paz, mientras que Tala de Córdoba será local ante Santa Fe Rugby en Villa Warcalde. Este último partido tendrá como árbitro a Federico Solari, de la Unión de Rugby del Nordeste.

Además, se disputarán los cuatro repechajes del certamen. La Tablada visitará a Gimnasia y Esgrima de Rosario, Urú Curé recibirá a Universitario de Córdoba, Córdoba Athletic será local ante CURNE y Old Resian se medirá con Mendoza RC.

La actividad del Torneo del Interior comenzará a las 15.30 y también incluirá la final del Torneo del Interior B, que tendrá como protagonistas a Tucumán Lawn Tennis y Natación y Gimnasia.

El Torneo del Interior es la competencia más federal del rugby argentino y se disputa desde 1998 con la participación de clubes pertenecientes a las distintas Uniones del país. Desde el año 2000 se desarrolla en las categorías A y B, y el campeón del TDI A obtiene además el derecho a disputar la final del Nacional de Clubes Masculino.

Partidos de este sábado

El programa de cuartos de final es el siguiente: Tucumán Rugby-Duendes RC (Tomás Ninci-Córdoba); Tala RC-Santa Fe RC (Federico Solari-Corrientes); Jockey CR-Estudiantes (Esteban Filipanics-Córdoba); Jockey CC Vs Marista RC (Damián Schneider-Rosario)

Repechaje: Gimnasia y Esgrima Rosario-La Tablada (Gastón Rogé-Mar Del Plata); Urú Curé RC Vs Universitario de Cba. (Juan Zubieta-Corrientes); Córdoba Athletic-CURNE (Joaquín Zapata-Santa Fe); Old Resian Vs Mendoza RC (Agustín Altabe-Córdoba)

TDI B Final: Tucumán Lawn Tennis Vs Natación y Gimnasia (Federico Longobardi-Rosario).