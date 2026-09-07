Estudiantes de La Paz presentan un robot con inteligencia artificial para detectar plantas enfermas.

Estudiantes de la Escuela Técnica Nº 1 de La Paz presentaron AgroVision, un robot con IA que detecta plantas enfermas y aplica productos selectivamente.

Estudiantes de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 España, de La Paz, presentaron en Paraná un proyecto de robótica aplicada al ámbito agropecuario que incorpora inteligencia artificial para identificar plantas enfermas y realizar tratamientos de manera selectiva. El desarrollo, denominado AgroVision, fue expuesto en el marco del VI Congreso Internacional de Robótica Educativa e Industrial (Cirei) 2026.

La propuesta fue elaborada por alumnos de 4º año de la especialidad Técnico en Programación y de 7º año de Técnico Mecánico Rural, quienes trabajaron de manera articulada para integrar conocimientos de programación, electrónica, inteligencia artificial, comunicación, diseño y construcción mecánica.

Estudiantes, con un robot para el ámbito agropecuario

AgroVision consiste en un robot autopropulsado equipado con un sistema de inteligencia artificial capaz de diferenciar plantas sanas de aquellas que presentan enfermedades o infecciones. A partir de esa identificación, el dispositivo permite aplicar productos únicamente sobre los ejemplares afectados.

El objetivo del desarrollo es optimizar el uso de insumos y aportar una herramienta tecnológica que pueda contribuir a una aplicación más eficiente en los cultivos. De esta manera, los estudiantes buscaron trasladar los conocimientos adquiridos en las distintas especialidades hacia una problemática concreta del sector agropecuario.

El proyecto permitió, además, vincular las dos orientaciones que ofrece la institución y generar un trabajo interdisciplinario. Mientras los estudiantes de Programación abordaron aspectos vinculados con el desarrollo del sistema y la inteligencia artificial, los alumnos de Mecánica Rural participaron en el diseño y la construcción del dispositivo.

El docente Rafael Delgado destacó que la experiencia permitió relacionar los contenidos tecnológicos con situaciones concretas y favorecer aprendizajes significativos. En ese sentido, señaló que AgroVision fue una oportunidad para integrar saberes de distintas áreas y trabajar sobre una problemática real mediante una solución tecnológica.

Una experiencia más allá del aula

La participación en el Cirei 2026 permitió que los estudiantes presentaran su trabajo ante pares, docentes, profesionales y público interesado en la tecnología. Durante el encuentro pudieron explicar el funcionamiento de AgroVision, compartir el proceso de desarrollo y poner en común los aprendizajes alcanzados.

Para los alumnos de la tecnicatura en Programación, especialmente para quienes cursan 4º año, la exposición representó también una oportunidad para reconocer las posibilidades de aplicación de los conocimientos que adquieren durante su formación.

El encuentro reunió proyectos y experiencias vinculados con la robótica, la programación, el hardware y el software, la impresión 3D, la visión artificial, los sistemas autónomos y la inteligencia artificial. En ese contexto, los estudiantes entrerrianos pudieron conocer otros desarrollos y establecer un intercambio con integrantes de distintas instituciones.

La experiencia también puso en valor el trabajo que se desarrolla en las escuelas técnicas y la posibilidad de que los proyectos escolares trasciendan las aulas para participar en ferias, congresos y encuentros especializados.

Tecnología como herramienta de aprendizaje

Desde una perspectiva pedagógica, el desarrollo de AgroVision permitió a los estudiantes atravesar distintas etapas de un proyecto tecnológico: identificar una problemática, pensar una solución, diseñarla, construirla, programarla y poner a prueba su funcionamiento.

El proceso favoreció el trabajo colaborativo y la integración de contenidos de diferentes disciplinas. Al mismo tiempo, permitió que los jóvenes asumieran un papel activo frente a los desafíos planteados y reconocieran las posibilidades que ofrece la formación técnica para desarrollar soluciones destinadas a necesidades concretas.

La presentación en el Cirei constituyó, así, una instancia de aprendizaje vinculada con la práctica y el intercambio. AgroVision no sólo se presentó como un desarrollo de robótica e inteligencia artificial aplicado al sector agropecuario, sino también como una experiencia formativa que acercó a los estudiantes a los desafíos que encontrarán en su futuro desempeño profesional.