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Después de recorrer el mundo, Milo J se presentará en Córdoba para cerrar el año

Milo J se presentará el sábado 5 de diciembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el marco de La Vida Era Más Corta Tour Mundial

8 de agosto 2026 · 11:47hs
Después de recorrer el mundo, Milo J se presentará en Córdoba para cerrar el año

Después de un año de escenarios internacionales, grandes reconocimientos y una gira que lo llevó por distintos puntos de América Latina, Europa y Estados Unidos, Milo J volverá a presentarse en Argentina. El artista eligió Córdoba para cerrar el recorrido de La Vida Era Más Corta Tour Mundial y tendrá como escenario el Estadio Mario Alberto Kempes, donde ofrecerá su único show en el país durante 2026.

Milo J llega al Kempes con un show 360° para cerrar un año de expansión internacional

La cita será el 5 de diciembre y tendrá un condimento especial: será el primer espectáculo 360° de Milo J en Argentina, una modalidad que el artista ya presentó meses atrás en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México y que ahora llegará por primera vez al público argentino.

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El formato permitirá que el público se ubique alrededor del escenario y viva el concierto desde diferentes perspectivas, con una propuesta que busca acercar al artista y a su banda a quienes asistan.

El anuncio se realizó precisamente bajo esa lógica. Milo J fue presentado en una conferencia de prensa realizada en el propio Kempes con formato 360°, rodeado por periodistas e invitados, como una primera muestra de la experiencia que se podrá vivir en diciembre.

“Este anuncio es muy especial para mí, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que ha pasado este año con el último álbum. Significará mucho poder compartirlo con toda la gente que lo ha acompañado desde el principio. Tocar acá en el Kempes será una manera de compartir mi agradecimiento hacia todos”, expresó el artista durante la presentación.

El regreso a la Argentina encuentra a Milo J después de un año de fuerte crecimiento internacional. El cantante se convirtió en el artista más premiado de una misma edición de los Premios Gardel, además de participar de Live from NPR's Tiny Desk, cuyo registro ya supera las 15 millones de reproducciones.

A lo largo de 2026, La Vida Era Más Corta Tour Mundial llevó su música a diferentes escenarios del continente y Europa. El recorrido incluyó dos presentaciones en el estadio Vélez, el Estadio Nacional de Perú, el Estadio Monumental de Chile, cuatro ciudades españolas y un histórico espectáculo 360° en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México.

La gira también marcó nuevos territorios para el artista. Milo J debutó en el SummerStage de Central Park, en Nueva York, y tuvo su primera incursión en Brasil, donde se presentó en Rock in Rio y realizó shows propios en São Paulo.

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“Ha sido un año lleno de experiencias increíbles y queríamos terminarlo en nuestro país”, señaló Milo J. En ese sentido, destacó la elección de Córdoba como una oportunidad para ampliar el alcance de la convocatoria: “El Kempes, y Córdoba en especial, representan una oportunidad ideal para que llegue gente de todas las provincias posibles. Queríamos que todos tengan la oportunidad de compartir este momento con nosotros, al margen de la gente que siempre nos escucha en Buenos Aires”.

El espectáculo promete una puesta visual de gran escala, pero con la música como eje central. La intención, según explicó el propio artista, es generar una experiencia más cercana entre el público, Milo y la banda.

“Queremos que la gente tenga una experiencia más cercana a mí y a la banda, se lo merecen. Se van a encontrar con un concierto potente, con un show visual muy importante también. Pero sobre todas las cosas, con mucha música. La música siempre manda”, afirmó.

Así, el 5 de diciembre el Kempes se convertirá en el punto de encuentro entre Milo J y su público argentino, después de un año que llevó su música mucho más allá de las fronteras del país. Será una despedida de 2026 a escala internacional, pero también una vuelta al lugar de origen para compartir con quienes acompañaron su crecimiento desde el comienzo.

Entradas: cuándo salen a la venta

La preventa exclusiva para clientes de Banco Santander comenzará el lunes 10 de agosto a las 12, mientras que la venta general se habilitará el martes 11 de agosto a las 12.

Las entradas estarán disponibles a través de All Access.

LEER MÁS: El Harlem Festival confirmó la grilla por día y habilitó la venta de entradas diarias

Milo J Córdoba Kempes Show
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