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Paraná marchó contra el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

En la ciudad de Paraná se realizó una nutrida movilización en contra del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que finalizó en Casa de Gobierno.

6 de agosto 2026 · 21:24hs
Paraná marchó contra el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Paraná marchó contra el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Se realizó en Paraná una movilización en rechazo a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la cual culminó frente a Casa de Gobierno, en Paraná. De esta manera la capital entrerriana se unió a una convocatoria de alcance nacional, mientras el Senado debate en el Congreso de la Nación.

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En este marco marcharon organizaciones ambientales, sociales, sindicales y representantes de pueblos originarios, los que se reunieron en Plaza 1° de Mayo y fueron hasta Plaza Mansilla. Allí varios voces se hicieron escuchar para expresar su rechazo a la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional y manifestar su preocupación por sus posibles consecuencias sobre los territorios y los recursos naturales.

Expresiones en el acto

Una de las representantes de la Asamblea Arbolado Paraná y de la comunidad guaraní de la capital entrerriana aseguró que las iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional favorecen la extranjerización de las tierras y profundizan el avance sobre los bosques nativos. “Hoy estamos presentes porque no vamos a permitir que desde el Gobierno nacional se siga avanzando sobre la legislación que protege nuestros bosques nativos”, afirmó. “Desde lo administrativo, lo legal y poniendo el cuerpo para defender el territorio”, agregó.

La referente también remarcó, en declaraciones que reproduce APF, el rol de las comunidades originarias y las organizaciones ambientales en la defensa del ambiente. “Somos quienes estamos al frente cuando incendian los montes y los humedales o cuando saquean los territorios”, expresó, al tiempo que rechazó los desalojos de comunidades indígenas y llamó a proteger los territorios ancestrales.

Por su parte, la dirigente Nadia Burgos destacó la masiva convocatoria y consideró que la movilización demuestra que “hay una forma de frenar a este Gobierno: con la unidad en la diversidad”.

Durante su discurso, sostuvo que la movilización reúne a distintos sectores que defienden los bienes comunes frente a políticas que, según indicó, benefician a intereses privados.

Además, señaló que uno de los aspectos centrales del proyecto, vinculado con la ley de tierras, finalmente no fue incorporado al debate legislativo y lo consideró “una primera victoria” de las organizaciones.

No obstante, advirtió que continúan en discusión otros puntos que, a su entender, afectan al ambiente, como las normas vinculadas a desalojos y al manejo del fuego. En ese sentido, alertó que una eventual derogación de esas herramientas podría agravar la situación de los incendios intencionales y favorecer el avance de emprendimientos inmobiliarios y del agronegocio sobre los territorios.

También hizo referencia a los incidentes ocurridos frente al Congreso Nacional.

Paraná Proyecto Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada
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