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Golpe al narcomenudeo en Paraná: cuatro detenidos tras un allanamiento

Las cuatro personas fueron detenidas en Paraná tras un allanamiento por narcomenudeo en una vivienda que funcionaba como kiosco.

7 de agosto 2026 · 08:15hs
Golpe al narcomenudeo en Paraná: cuatro detenidos tras un allanamiento

En un operativo llevado a cabo por la Policía de Entre Ríos, se logró desarticular un punto de venta de estupefacientes en Paraná. El procedimiento, que culminó en la madrugada de este 7 de agosto, resultó en la detención de cuatro personas que fueron sorprendidas mientras fraccionaban la droga para su comercialización.

Tras una investigación de aproximadamente dos meses, personal de la División Antidrogas de la Dirección General de Drogas Peligrosas ejecutó un allanamiento en una vivienda ubicada en las inmediaciones de Miguel David y las vías. El operativo comenzó pasadas las 19:20 horas del 6 de agosto y se extendió hasta cerca de las 02:00 de la mañana.

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Al ingresar al domicilio, los efectivos del Cuerpo de Operaciones Especiales (COE) encontraron a los ocupantes —tres mujeres y un hombre— en pleno proceso de preparación de las dosis de cocaína y marihuana. Según informaron las autoridades, la vivienda utilizaba un kiosco como fachada para ocultar las actividades ilícitas de narcomenudeo.

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Elementos secuestrados

Durante la requisa, ordenada por el Juzgado de Garantías N.º 5 a cargo del juez Elvio Osir Garzón y con intervención de la fiscal Sofía Patat, se incautó una importante cantidad de material:

-Marihuana: 107 envoltorios y tres medios ladrillos, con un peso aproximado de un kilo quinientos gramos.

-Cocaína: 160 dosis listas para la venta y 3 trozos compactos, sumando un peso de 136 gramos.

-Efectivo: Se hallaron 350.000 pesos en billetes.

-Otros elementos: Teléfonos celulares, cámaras de seguridad, rollos de bolsas y otros objetos de interés para la causa. Los cuatro detenidos permanecen incomunicados a disposición de la justicia.

Narcomenudeo Paraná detenidos
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