Festival Bandera 2026: YSY A, Dillom, La Vela Puerca y más de 30 artistas llegan a Rosario

La séptima edición del festival será el sábado 24 de octubre en el Parque Estación Central Córdoba de Rosario. Habrá cuatro escenarios y más de 30 artistas

El Festival Bandera volverá a reunir música, público y artistas de distintas generaciones en Rosario. La séptima edición del encuentro será el sábado 24 de octubre de 2026, desde las 14.30, en el Parque Estación Central Córdoba, con una propuesta que ampliará sus espacios y escenarios.

Para esta nueva edición, el festival anunció cuatro escenarios y más de 30 bandas y artistas que compartirán una misma jornada. La grilla reúne diferentes estilos y generaciones, con nombres destacados de la escena nacional, regional e internacional.

Festival Bandera 2026: Rosario se prepara para una nueva edición con más de 30 artistas

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Entre los principales artistas confirmados aparecen YSY A, Dillom, La Vela Puerca (Uruguay), Las Pastillas del Abuelo, Guasones, Peces Raros, El Mató a un Policía Motorizado, Marilina Bertoldi, Aterciopelados (Colombia), Bandalos Chinos, Zoe Gotusso, El Zar, Javiera Mena (Chile), BB Asul, Usted Señálemelo, Rámini, Feli Colina, Los Tipitos y Terapia, entre muchos otros.

La programación también incluye a Koino Yokan, Clara Cava, Carga, Un Muerto Más, Autos Robados, Nuestro Romance, Mi Amigo Invencible, La Grecia, La Era Dorada, Nadiu Ikonen, Tanda, Broke Carrey, Cosmic Kid, Amira y Alejo.

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La diversidad de la grilla es uno de los rasgos centrales del Festival Bandera, que propone un recorrido por distintas expresiones de la música contemporánea. Rock, pop, rap, indie y sonidos urbanos convivirán durante una jornada pensada para recorrer los distintos escenarios y descubrir nuevas propuestas.

La edición 2026 incorporará además nuevos espacios, manteniendo la idea de concentrar en un mismo lugar a artistas de amplia trayectoria junto con nombres que forman parte de la nueva escena musical.

El encuentro tendrá lugar el sábado 24 de octubre desde las 14.30 en el Parque Estación Central Córdoba de Rosario.

Entradas

Las entradas para el Festival Bandera 2026 ya se encuentran disponibles a través de Passline.

Cuatro escenarios, más de 30 artistas y una jornada completa de música serán parte de la séptima edición de un festival que ya se convirtió en una de las grandes citas de la agenda musical de Rosario.