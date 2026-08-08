Lali vuelve a River: cuándo salen las entradas para su tercer Monumental

Lali se presentará el sábado 26 de septiembre en el Monumental, luego de reunir a más de 160.000 personas en sus dos primeros shows en River

Lali vuelve a River Plate. Después de dos estadios Monumental completamente agotados y de una convocatoria que superó las 160.000 personas, la artista confirmó una nueva fecha en Buenos Aires. Será el sábado 26 de septiembre, en lo que promete ser la última gran celebración de NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA y el cierre de una etapa clave en su carrera.

La nueva presentación llega a pedido de sus fanáticos y convertirá a este año en otro capítulo histórico para Lali: en menos de seis meses habrá realizado tres estadios River Plate . El anuncio se suma a los cinco Vélez Sarsfield que agotó durante 2025, consolidando una convocatoria pocas veces vista para una artista pop argentina.

Lali tendrá un tercer River: todo lo que hay que saber

El nuevo River tendrá, además, una coincidencia especial. El 26 de septiembre se cumplirán exactamente dos años del lanzamiento de “Fanático”, la canción que marcó el comienzo de una nueva etapa artística para Lali y que se convirtió en una de las piezas centrales de un proceso de transformación y expansión de su propuesta musical.

Los dos primeros conciertos en el Monumental quedaron marcados por la lluvia, una puesta de escala internacional y una celebración que reunió a miles de seguidores. Durante esas noches, Lali compartió escenario con los artistas invitados de NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA: Dillom, Miranda! y Duki.

Uno de los momentos más comentados llegó con la aparición sorpresa de Kylie Minogue, en un encuentro que rápidamente trascendió las fronteras argentinas y se convirtió en uno de los grandes momentos recientes del pop latino.

La nueva fecha llega después de un recorrido que llevó a Lali por distintas ciudades de Argentina y el exterior. La gira pasó por Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Montevideo, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes, Santa Fe, San Luis, San Juan, Mendoza, además de Barcelona, Sevilla y Madrid. También incluyó presentaciones en Trelew, Comodoro Rivadavia y Neuquén.

En 2025, la cantante ya había establecido un récord al convertirse en la primera artista en realizar cinco estadios Vélez Sarsfield completamente agotados en un mismo año, con una convocatoria superior a las 200.000 personas.

El impacto de NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA también se reflejó en las plataformas digitales. El álbum superó los 200 millones de reproducciones, se ubicó en el Top 5 Global de Spotify y se convirtió en uno de los discos argentinos de mayor alcance internacional de los últimos años.

A ese recorrido se sumaron nuevos reconocimientos. En los Premios Gardel 2026, Lali recibió dos estatuillas: Mejor Canción Pop, por “Mejor que Vos” junto a Miranda!, y Mejor Álbum Artista Pop, por NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA. Con estos premios, alcanzó las 15 estatuillas en su trayectoria.

Su proyección internacional también tuvo recientemente uno de sus momentos destacados en España. Lali fue una de las protagonistas del Madrid Orgullo 2026, donde se presentó ante más de 25.000 personas reunidas en Plaza de España. Para esa ocasión preparó un espectáculo especialmente pensado para el encuentro, con una propuesta que combinó pop y música electrónica en una celebración atravesada por la diversidad y la libertad.

Ahora, el recorrido vuelve a Buenos Aires para una última noche en el Monumental. El 26 de septiembre, Lali buscará cerrar esta etapa junto a un público que convirtió cada presentación de la gira en una verdadera fiesta y que, una vez más, pidió una fecha más.

Entradas: cuándo y cómo comprarlas

La preventa exclusiva para clientes de Banco Macro Visa comenzó el miércoles 5 de agosto a las 11, con el beneficio de 9 cuotas sin interés.

La venta general se habilitará una vez agotada la preventa, con todos los medios de pago. Además, continuará el beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas Banco Macro Visa.

Las entradas estarán disponibles a través de All Access.

Con un show renovado, una producción de gran escala y la energía que caracteriza a sus presentaciones, Lali prepara su tercer River Plate como la gran despedida de una era que ya ocupa un lugar propio en la historia del pop argentino.