Uno Entre Rios | Policiales | Stefanía Sosa

La familia de Stefanía Sosa se movilizó a tribunales y pidió justicia: "no al juicio abreviado"

Familiares y amigos de Stefanía Sosa se movilizaron frente a Tribunales para exigir celeridad en la causa. El imputado del choque fatal se encuentra detenido.

7 de agosto 2026 · 12:13hs
La familia de Stefanía Sosa se movilizó a tribunales y pidió justicia: no al juicio abreviado

La ciudad de Paraná se vio conmovida este viernes por una movilización frente a los Tribunales de Paraná, donde familiares, amigos y compañeros de trabajo de Stefanía Sosa se concentraron para exigir justicia y celeridad en el proceso judicial tras el fatal siniestro vial que terminó con la vida de la joven de 35 años. La manifestación también reclamó controles de alcoholemia más rigurosos y una actuación firme por parte del Poder Judicial frente a conductores imprudentes.

Al frente de la marcha, los familiares de la joven llevaron un cartel en el que inscribieron un mensaje contundente para la Justicia: "No al juicio abreviado". Esta herramienta jurídica es una salida alternativa en un proceso penal en el que las partes (defensa, fiscalía y querellas) acuerdan no llevar a juicio común el caso y el imputado acepta una pena. Este procedimiento es muy cuestionado por algunos operadores judiciales, ya que el acusado suele negociar una pena menor a la que podría recibir en un juicio común a cambio de reconocer el delito.

En el opertativo realizado en Federación secuestraron cocaína y fueron identificados tres hombres, quien quedaron relacionados a la causa por narcomenudeo

Narcomenudeo: allanamientos en Federación

El dueño de la embarcación sufrió quemaduras graves. Quedó internado en terapia intensiva

Gualeguaychú: un hombre sufrió quemaduras graves al explotar una embarcación

El trágico episodio ocurrió el pasado sábado 1° de agosto en la intersección de la avenida Circunvalación y calle Churruarín, un punto neurálgico que se convirtió en el escenario de una tragedia evitable. Stefanía Sosa se dirigía a su lugar de trabajo en el hogar San Vicente de Paúl, donde desempeñaba tareas junto a su madre, Carolina Gavilán. Ambas viajaban en una camioneta Renault Express conducida por Gustavo Sosa, padre de la joven, cuando fueron embestidas violentamente por una Toyota SW4. El impacto fue de tal magnitud que Stefanía falleció en el lugar, mientras que sus padres sufrieron heridas de diversa consideración.

"Se llevó la vida de mi hija”

Durante la concentración en las escalinatas de los Tribunales, el testimonio de Gustavo Sosa conmovió a los presentes al recordar los instantes previos al choque. Con la voz quebrada por la angustia, el hombre enfatizó que su familia no estaba realizando una actividad de ocio, sino cumpliendo con sus responsabilidades cotidianas. “Nosotros íbamos a trabajar, no veníamos de joda. Estábamos esperando el semáforo cuando se llevó la vida de mi hija”, manifestó con firmeza durante el reclamo.

LEER MÁS: Miguel Núñez fue imputado por el delito de homicidio imprudente agravado

El pedido de los deudos hacia los magistrados y fiscales fue directo y despojado de tecnicismos, apelando a la sensibilidad social y al cumplimiento estricto de las normas. Sosa fue claro al expresar su expectativa sobre el desarrollo de la causa: “Yo no tengo palabras para decir, solo digo que los jueces y fiscales se pongan la mano en el corazón y hagan valer la ley como tiene que valer”.

La situación de salud de la madre de la víctima, Carolina Gavilán, añade una capa de dramatismo adicional a la situación. Actualmente, permanece internada en estado delicado, bajo asistencia respiratoria mecánica. Su otra hija, Eliana Sosa, compartió los detalles del crítico cuadro clínico durante la marcha, revelando que aún no han podido comunicarle la noticia del fallecimiento de Stefanía. “Mi mamá aún está en coma inducido. Ella no se ha despertado después del accidente”, explicó Eliana.

En medio de este panorama desolador, la familia intenta mantenerse de pie por el bienestar de los hijos de la víctima. “Pensamos en ella y en los dos chiquitos que dejó mi hermana. Esa es la fuerza para seguir”, confesó Eliana.

Miguel Núñez, detenido en la Unidad Penal de Paraná

En cuanto a la situación procesal del imputado, Miguel Aníbal Núñez permanece detenido en la Unidad Penal Nº1 de Paraná. La Justicia dispuso para él una medida de prisión preventiva por el término de 40 días mientras avanza la investigación preliminar. El fiscal Laureano Dato le atribuyó formalmente el delito de homicidio imprudente agravado por la conducción antirreglamentaria. Esta imputación se sustenta en evidencias contundentes recogidas en los primeros momentos tras el siniestro.

Los informes incorporados al expediente judicial revelan que Núñez conducía con una alcoholemia positiva y, según pericias preliminares, circulaba a una velocidad excesiva, estimada en aproximadamente 140 kilómetros por hora al momento de colisionar contra el vehículo de los Sosa que aguardaba en el semáforo. Gustavo Sosa reveló además un dato estremecedor: conocía a Núñez por ser cliente de su ferretería y aseguró que este ya contaba con antecedentes similares.

Respecto a un intento de disculpas que habría manifestado Núñez durante el proceso, la respuesta de la familia Sosa fue de total rechazo, considerando que el daño es irreversible y que las palabras no pueden reparar la ausencia de Stefanía ni el estado crítico de Carolina. “Tu perdón no me alcanza. A ninguna de la familia de mi casa nos alcanza tu perdón”, sentenció el padre de la joven fallecida.

Stefanía Sosa Paraná Justicia
Noticias relacionadas
En la ruta 12, un auto esquivó a otro sobre la calzada y chocó a tres ciclistas en la banquina. 

Ruta 12: un auto esquivó a otro sobre la calzada y chocó a tres ciclistas en la banquina

Briglia al momento de ser detenido en España debió recibir asistencia médica.

España: se agrava la situación procesal del concordiense detenido por el crimen de una mujer

detuvieron a dos mujeres con un auto robado en el puesto de control vial brazo largo

Detuvieron a dos mujeres con un auto robado en el puesto de control vial Brazo Largo

detuvieron a un cuatrero en la causa que investiga un ataque en el sur entrerriano

Detuvieron a un cuatrero en la causa que investiga un ataque en el sur entrerriano

Ver comentarios

Lo último

Narcomenudeo: allanamientos en Federación

Narcomenudeo: allanamientos en Federación

Se juega la tercera fecha del Torneo Oficial de Damas

Se juega la tercera fecha del Torneo Oficial de Damas

Gualeguaychú: un hombre sufrió quemaduras graves al explotar una embarcación

Gualeguaychú: un hombre sufrió quemaduras graves al explotar una embarcación

Ultimo Momento
Narcomenudeo: allanamientos en Federación

Narcomenudeo: allanamientos en Federación

Se juega la tercera fecha del Torneo Oficial de Damas

Se juega la tercera fecha del Torneo Oficial de Damas

Gualeguaychú: un hombre sufrió quemaduras graves al explotar una embarcación

Gualeguaychú: un hombre sufrió quemaduras graves al explotar una embarcación

Murió Jorge Messi, el papá de Lionel Messi

Murió Jorge Messi, el papá de Lionel Messi

La miel y sus derivados ganan cada vez más espacio en el cuidado de la salud

La miel y sus derivados ganan cada vez más espacio en el cuidado de la salud

Policiales
Narcomenudeo: allanamientos en Federación

Narcomenudeo: allanamientos en Federación

Gualeguaychú: un hombre sufrió quemaduras graves al explotar una embarcación

Gualeguaychú: un hombre sufrió quemaduras graves al explotar una embarcación

Ruta 12: un auto esquivó a otro sobre la calzada y chocó a tres ciclistas en la banquina

Ruta 12: un auto esquivó a otro sobre la calzada y chocó a tres ciclistas en la banquina

España: se agrava la situación procesal del concordiense detenido por el crimen de una mujer

España: se agrava la situación procesal del concordiense detenido por el crimen de una mujer

La familia de Stefanía Sosa se movilizó a tribunales y pidió justicia: no al juicio abreviado

La familia de Stefanía Sosa se movilizó a tribunales y pidió justicia: "no al juicio abreviado"

Ovación
Mariano Werner en la Carrera de los 300 pilotos

Mariano Werner en la Carrera de los 300 pilotos

River confirmó la salida de Colidio: Vasco da Gama lo presentó como nueva incorporación

River confirmó la salida de Colidio: Vasco da Gama lo presentó como nueva incorporación

Los Pumas reciben a Sudáfrica sin Marcos Kremer y con cuatro posibles debuts en Vélez

Los Pumas reciben a Sudáfrica sin Marcos Kremer y con cuatro posibles debuts en Vélez

Franco Mastantuono fue presentado en Fiorentina

Franco Mastantuono fue presentado en Fiorentina

Leandro Paredes figura en el radar de Milan

Leandro Paredes figura en el radar de Milan

La provincia
La miel y sus derivados ganan cada vez más espacio en el cuidado de la salud

La miel y sus derivados ganan cada vez más espacio en el cuidado de la salud

La Municipalidad de Paraná continúa recuperando el patrimonio histórico de la ciudad

La Municipalidad de Paraná continúa recuperando el patrimonio histórico de la ciudad

Enersa promoverá junto a la DAIA Entre Ríos acciones contra la discriminación

Enersa promoverá junto a la DAIA Entre Ríos acciones contra la discriminación

Paraná celebró masivamente a San Cayetano con un profundo mensaje de monseñor Raúl Martín

Paraná celebró masivamente a San Cayetano con un profundo mensaje de monseñor Raúl Martín

Frigerio inauguró la ampliación de Itasa, que invirtió 3 millones de dólares con beneficios del RINI

Frigerio inauguró la ampliación de Itasa, que invirtió 3 millones de dólares con beneficios del RINI

Dejanos tu comentario