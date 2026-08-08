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Airbag vuelve a Rosario: todo lo que hay que saber sobre el show

Airbag se presentará el sábado 3 de octubre en el Estadio Central de Córdoba. Una de las giras más esperadas del año

8 de agosto 2026 · 12:08hs
Airbag vuelve a Rosario: todo lo que hay que saber sobre el show

Airbag vuelve a Rosario. La banda argentina se presentará el próximo sábado 3 de octubre en el Estadio Central de Córdoba, en una nueva fecha de su recorrido por el país.

Airbag llega a Rosario: fecha, lugar y cuándo comprar las entradas

El anuncio ya tiene fecha clave para quienes quieran asegurarse un lugar: la preventa exclusiva con tarjetas BNA Visa comenzará el lunes 10 de agosto, mientras que la venta general de entradas se habilitará el martes 11 de agosto.

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Con una trayectoria marcada por el rock, los grandes escenarios y una creciente conexión con distintas generaciones de público, Airbag continúa llevando su música a diferentes ciudades y sumando nuevas fechas a su agenda.

El show en Rosario será una nueva oportunidad para encontrarse con el repertorio de una banda que construyó su identidad a partir del rock argentino y que, con el paso de los años, consolidó una importante presencia en vivo.

Cuándo salen las entradas para Airbag en Rosario

La preventa exclusiva para clientes con tarjetas BNA Visa comenzará el lunes 10 de agosto.

En tanto, la venta general se habilitará el martes 11 de agosto a través de Livepass.com.ar

El encuentro será el sábado 3 de octubre en el Estadio Central de Córdoba, donde Airbag llegará con una propuesta pensada para disfrutar de sus canciones en vivo y reencontrarse con su público rosarino.

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Airbag Rosario Show
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