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Paraná afianza su liderazgo en turismo de reuniones luego de una destacada participación en Meet Up Argentina

La ciudad de Paraná reforzó vínculos con organizadores y mostró su potencial para captar congresos y eventos nacionales e internacionales.

6 de agosto 2026 · 16:41hs
Paraná afianza su liderazgo en turismo de reuniones luego de una destacada participación en Meet Up Argentina.

Paraná afianza su liderazgo en turismo de reuniones luego de una destacada participación en Meet Up Argentina.

Paraná cerró con un balance positivo su participación en la sexta edición de Meet Up Argentina 2026, el principal encuentro del país dedicado al turismo de reuniones, congresos y convenciones (MICE), que se desarrolló el 5 y 6 de agosto en el Centro de Convenciones Buenos Aires.

La delegación estuvo integrada por el jefe de Gabinete municipal, Santiago Halle; el subsecretario de Turismo y presidente del Ente Mixto de Turismo de Paraná (Empatur), Agustín Clavenzani; y el titular del Paraná Bureau, Marcelo Svetliza. La participación conjunta del sector público y privado ratificó la estrategia local para fortalecer el posicionamiento de la ciudad como sede de congresos, convenciones y encuentros de alcance nacional e internacional.

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Paraná se mantiene por séptimo año consecutivo entre los diez principales destinos del país para el turismo de reuniones, de acuerdo con el Observatorio Económico de Turismo de Reuniones (OETR). Durante 2025 la ciudad albergó 190 eventos, de los cuales 114 correspondieron al segmento MICE y 76 fueron deportivos. En lo que va de 2026 ya suma 106 encuentros.

Además de su ubicación estratégica y cercanía con Buenos Aires, Córdoba y Rosario, la ciudad ofrece infraestructura hotelera, una propuesta gastronómica vinculada a los Sabores del Río y una amplia agenda turística y cultural, factores que fortalecen su competitividad para este segmento.

Reuniones de negocios y trabajo articulado

Durante el encuentro se concretaron reuniones de negocios con organizadores profesionales, cámaras empresarias y asociaciones nacionales, con el objetivo de generar nuevas oportunidades para que Paraná sea elegida como sede de futuros congresos, convenciones y eventos.

El jefe de Gabinete municipal, Santiago Halle, destacó el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado para sostener una política de captación de eventos que impulsa la actividad hotelera, gastronómica, comercial y de servicios.

Por su parte, Agustín Clavenzani señaló que la presencia en Meet Up forma parte de una estrategia sostenida de promoción del destino, que incluyó durante este año presentaciones ante compradores especializados y la realización de un Fan Tour MICE con organizadores de eventos.

En tanto, Marcelo Svetliza remarcó la importancia del trabajo coordinado entre el Paraná Bureau, el Empatur y las instituciones que integran el sector para continuar posicionando a la capital entrerriana dentro del mercado de congresos y convenciones.

La participación en Meet Up Argentina permitió consolidar vínculos con los principales actores del sector y reforzar la estrategia conjunta entre el municipio y las entidades privadas para atraer nuevos eventos, impulsar la actividad económica y generar oportunidades de desarrollo para la ciudad.

Paraná Turismo Argentina Negocios
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