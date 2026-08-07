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Río Paraná: extendieron el cupo de pesca de sábalo y la veda para el dorado por lo menos hasta septiembre

La medida abarca los meses de agosto y septiembre, mantiene la prohibición de pesca comercial durante los fines de semana y ratifica la protección del dorado

7 de agosto 2026 · 13:32hs
Río Paraná: extendieron el cupo de pesca de sábalo y la veda para el dorado por lo menos hasta septiembre

Río Paraná: extendieron el cupo de pesca de sábalo y la veda para el dorado por lo menos hasta septiembre

El Gobierno de Entre Ríos confirmó que se mantendrán sin cambios las principales reglas para la actividad pesquera en el río Paraná durante julio, agosto y septiembre. La medida alcanza tanto a la pesca comercial como a la deportiva y busca preservar el recurso ictícola.

Pesca deportiva

Para quienes practican pesca deportiva, la resolución establece que la actividad seguirá permitida bajo las normas actuales: deberán respetarse las especies y tallas habilitadas, y realizar la devolución inmediata de los ejemplares cuando así lo exige la reglamentación. Además, continúa autorizado el consumo en el lugar de las piezas cuya captura esté permitida por la legislación vigente.

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Pesca comercial

En cuanto a la pesca comercial, la provincia mantuvo un cupo total de extracción de 650 toneladas para sábalo y las especies acompañantes durante este trimestre. También continúa la prohibición de pescar comercialmente y realizar tareas de acopio desde las 0 del sábado hasta las 24 del lunes, además de los feriados nacionales y provinciales.

La resolución recuerda además que sigue vigente la prohibición de la pesca comercial del dorado, establecida por la Ley Provincial N.º 11.174.

Desde la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización explicaron que la decisión de mantener las mismas condiciones del trimestre anterior se tomó en base a informes técnicos sobre el estado del río Paraná y de las poblaciones de peces. El organismo indicó que continuará realizando monitoreos y que podrá revisar las medidas antes de septiembre si las condiciones ambientales cambian

Río Paraná Pesca sábalo
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