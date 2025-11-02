Uno Entre Rios | Ovación | Entre Ríos

Entre Ríos promueve la recreación y el bienestar de los adultos mayores

La Secretaría de Deportes de Entre Ríos organiza una jornada gratuita de actividades físicas y recreativas el 12 de noviembre en Villa Elisa.

2 de noviembre 2025 · 07:39hs
Entre Ríos promueve la recreación y el bienestar de los adultos mayores

La Secretaría de Deportes de Entre Ríos llevará adelante una jornada de recreación, relajación y disfrute destinada a los adultos mayores de toda la provincia. La propuesta se realizará el miércoles 12 de noviembre en el complejo de Termas Villa Elisa, con el objetivo de promover la actividad física, la socialización y el bienestar integral de las personas mayores.

Desde la organización confirmaron que ya no hay cupos disponibles, dado el alto nivel de interés y participación que generó la convocatoria en municipios y comunas entrerrianas. La jornada se extenderá desde las 9.30 hasta las 16 horas, con ingreso libre y gratuito para los participantes previamente inscriptos.

El evento, coordinado por Silvina Alejandra Wiliezko, responsable del área de Adultos Mayores de la Secretaría de Deportes de Entre Ríos, representa una propuesta de cierre de año para quienes participaron en los diferentes programas deportivos y recreativos impulsados durante la temporada. “El objetivo es ofrecerles a todos los adultos mayores que estuvieron en actividad durante todo este año la posibilidad de un cierre de disfrute, con actividades al aire libre y acuáticas en las diferentes piletas que ofrece este complejo”, explicó a UNO la funcionaria provincial.

El encuentro contará con la participación de delegaciones provenientes de distintos puntos de Entre Ríos, quienes llegarán acompañados por sus profesores y referentes municipales. Según Wiliezko, la respuesta fue inmediata: “La convocatoria fue hacia todos los departamentos y municipios de la provincia a través de mi coordinación. La respuesta fue totalmente favorable, y se fueron sumando poco a poco diferentes localidades. Consideramos que el objetivo va a estar cumplido: disfrutar, compartir e incluirlos”.

El complejo Termas de Villa Elisa fue seleccionado por sus características naturales y su infraestructura. Se trata de uno de los espacios turísticos y recreativos más destacados de la provincia, rodeado de amplios espacios verdes, servicios y accesibilidad. “Se pensó en el complejo de Termas de Villa Elisa ya que es un lugar apropiado y con la capacidad necesaria para la demanda de todos los adultos mayores. Consta de diez piscinas y un parque amplio”, contó Wiliezko.

La elección no fue casual. La organización priorizó un entorno que permitiera combinar relax, naturaleza y movimiento. “Iniciamos las gestiones con el municipio de Villa Elisa y con la comisión directiva del predio, que nos dieron una respuesta sumamente favorable. La posibilidad de que todos los adultos que participen tengan la entrada liberada era lo que nosotros buscábamos, que solo el gasto para ellos sea la movilidad, y que disfruten de estar un día placentero en las termas”, remarcó.

La propuesta surge del trabajo articulado entre la Secretaría de Deportes y los gobiernos locales, con el objetivo de visibilizar la importancia de la actividad física y recreativa en la etapa adulta. “Como misión en esta gestión, desde este lugar, buscamos darle valor, visibilizar, acompañar y gestionar actividades conjuntas con los diferentes municipios, comunas y juntas de gobierno para que los adultos mayores puedan mejorar su calidad de vida”, sostuvo Wiliezko.

Durante los últimos años, la participación de personas mayores en actividades deportivas, recreativas y sociales creció de manera sostenida. “Se ha incrementado la participación de todos los adultos mayores de la provincia en las diferentes actividades. Todos los municipios demandan la necesidad de generar más espacios, incluso profesores, para cubrir la demanda de esta participación que se ha manifestado en aumento en toda la provincia”, detalló.

El evento en Villa Elisa será una oportunidad para consolidar ese trabajo, promover hábitos saludables y, sobre todo, compartir un momento de disfrute colectivo. “La importancia para nosotros es mantener a los adultos mayores con estas actividades activos, tanto física como mentalmente, ya sea a través del movimiento o de las diferentes actividades cognitivas y recreativas. Creemos que es la única manera de mejorar la calidad de vida de todos ellos y de mantener sus redes afectivas activas”, destacó la coordinadora.

“La jornada de Villa Elisa es mucho más que una actividad recreativa. Es una oportunidad para encontrarse, para relajarse y para compartir entre pares. Queremos que los adultos mayores se sientan acompañados, reconocidos y protagonistas de su propio bienestar”, expresó.

La funcionaria también subrayó la importancia de mantener una continuidad en las políticas deportivas orientadas a este sector de la población. “Nuestra misión es seguir generando espacios para que se mantengan activos. No solo se trata de salud física, sino también mental y emocional. Queremos que se sientan parte, que encuentren un motivo para moverse, para socializar y disfrutar”, sostuvo.

Finalmente, Wiliezko destacó que cada una de las iniciativas de la Secretaría busca derribar prejuicios sobre el envejecimiento y promover una vida plena en todas las etapas. “Cuando uno ve el entusiasmo con que participan, las ganas de compartir y de superarse, entiende que la edad no es un límite. Al contrario, es una etapa donde el movimiento y la recreación tienen un valor inmenso”, concluyó.

