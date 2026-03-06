Uno Entre Rios | La Provincia | Rogelio Frigerio

Frigerio en el aniversario de la Policía: "Tenemos la mejor policía de la Argentina"

En el acto por el 192° aniversario de la Policía de Entre Ríos, Frigerio destacó el rol de la fuerza, el modelo de policía de cercanía y hubo reconocimientos.

6 de marzo 2026 · 10:12hs
La Policía de Entre Ríos celebró este jueves su 192° aniversario con una ceremonia central realizada en la Escuela de Oficiales "Dr. Salvador Maciá", en Paraná. El acto contó con la presencia de autoridades provinciales y representantes de la fuerza, y estuvo marcado por reconocimientos institucionales y definiciones sobre la política de seguridad en la provincia.

Durante su discurso, el gobernador Rogelio Frigerio destacó el rol de la institución y afirmó que "no solo tenemos la mejor policía de la Argentina, sino que tenemos la mejor banda de la policía y una escuela de oficiales y suboficiales también con un enorme reconocimiento a lo largo y a lo ancho del país".

Frigerio destacó el rol de la Policía y reforzó el modelo de seguridad en la provincia

Asimismo, el mandatario remarcó cambios impulsados en la organización de la fuerza. En ese sentido, señaló que desde la provincia "decidimos que, a partir de nuestra gestión, todo aquel que tuviera la responsabilidad y la capacidad de llevar un arma tenía que estar en la calle cuidando la paz, cuidando a los vecinos y por eso también creamos un cuerpo administrativo en la policía".

En la misma línea, Frigerio valoró el modelo de "policía de cercanía" y lo consideró un "factor clave para la confianza de la ciudadanía y la estabilidad económica y turística de la provincia".

Por su parte, la vicegobernadora Alicia Aluani subrayó la relevancia social de la institución y sostuvo que "es una institución muy importante para toda la comunidad, porque nos cuida, nos protege y también transmite valores".

Durante la ceremonia también se otorgó una distinción especial al personal del Puesto Caminero Paso Cerrito, ubicado en el límite provincial, por su labor en la prevención del delito complejo y el narcotráfico.

En ese marco, el subcomisario Jairo Rufiner y el cabo Bruno Cabrera recibieron un Diploma de Honor que simboliza "el orgullo institucional por los resultados obtenidos durante el último año".

Según se informó, el puesto caminero Paso Cerrito secuestró en el último año más de 400 millones de pesos, 14 kilos de cocaína y más de 150 dispositivos de telefonía móvil.

Al respecto, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, señaló que el reconocimiento "representa delitos prevenidos y organizaciones desarticuladas. Es un mensaje claro de que en Entre Ríos la ley se cumple", y calificó el trabajo policial como "sacrificado y permanente".

