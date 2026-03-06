Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos figura entre las provincias con alcoholemias más elevadas del país

En controles de verano de la Agencia Nacional de Seguridad Vial detectaron altos niveles de alcoholemia en Entre Ríos, entre los más elevados del país.

6 de marzo 2026 · 09:39hs
Durante los operativos de control realizados a lo largo del verano, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) sancionó a 3.672 conductores por circular alcoholizados en rutas y accesos a distintos destinos turísticos del país.

Según el balance oficial, los agentes fiscalizaron un total de 1.013.198 vehículos en autopistas, rutas nacionales y puntos estratégicos cercanos a zonas turísticas. Como resultado de estos controles se labraron 23.572 actas de infracción por distintas irregularidades detectadas durante los procedimientos.

Operativos de verano: detectan altos niveles de alcohol al volante en Entre Ríos

La principal infracción registrada fue la conducción bajo los efectos del alcohol, con 3.672 casos positivos en los controles de alcoholemia realizados a lo largo de la temporada estival.

Entre los niveles más elevados detectados se destacaron casos en las provincias de Corrientes, donde se registró un conductor con 3,05 gramos de alcohol por litro de sangre, seguido por Salta con 3,03 g/l. También se reportaron altos índices en Entre Ríos, con 2,84 y 2,56 g/l, y en Misiones, con 2,71 g/l.

Además de las alcoholemias positivas, los controles permitieron detectar otras infracciones vinculadas al incumplimiento de las normas de tránsito. Entre ellas, 4.879 faltas de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), 2.662 casos de conductores sin la documentación correspondiente, 1.034 vehículos que circulaban sin seguro obligatorio, 1.075 patentes ausentes o adulteradas y 2.668 personas que viajaban sin cinturón de seguridad.

Desde la ANSV señalaron que estos operativos forman parte de las acciones de prevención y concientización que se intensifican durante los períodos de mayor circulación vehicular, con el objetivo de reducir la siniestralidad vial y reforzar el cumplimiento de las normas de seguridad en las rutas argentinas.

Entre Ríos Alcoholemia Verano
