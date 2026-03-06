Uno Entre Rios | Policiales | unidad penal

Paraná: Mataron a un interno en la Unidad Penal 1

La Unidad Penal Nº1 se convirtió en el escenario de un sangriento enfrentamiento que terminó con la vida de un recluso. La identidad del preso fallecido.

6 de marzo 2026 · 17:30hs
Tragedia en la Unidad Penal Nº1: un interno muerto tras una violenta riña.

Tragedia en la Unidad Penal Nº1: un interno muerto tras una violenta riña.

En horas de la siesta de este viernes, la Unidad Penal Nº1 de Paraná se convirtió en el escenario de un sangriento enfrentamiento que terminó con la vida de un recluso. El hecho, que ha generado una fuerte conmoción en el ámbito penitenciario de Entre Ríos, ya está bajo una rigurosa investigación judicial.

Según fuentes oficiales, la disputa se desencadenó en el interior del establecimiento carcelario por motivos que aún se intentan establecer. Durante la riña, uno de los internos recibió múltiples heridas cortantes de extrema gravedad.

Los familiares del preso asesinado prendieron cubiertas frente a la Unidad Penal de Paraná.

Tensión en la Unidad Penal de Paraná con los familiares del interno asesinado

Raúl Miguel Ángel Miño y Luis Rafael Miño están señalados como los autores de la muerte de Martín Siegfried en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná

Paraná: trasladaron a los hermanos Miño a la Alcaidía de Tribunales

Ante la urgencia del cuadro, el personal penitenciario dispuso el traslado inmediato del herido al Hospital San Martín. A pesar del esfuerzo de los profesionales médicos por estabilizarlo, se confirmó su fallecimiento pocos minutos después de su ingreso debido a la profundidad y localización de las lesiones.

Tras confirmarse el deceso, se activó un protocolo de seguridad reforzado dentro del penal para evitar nuevos focos de violencia. En el lugar trabajó personal de la Policía Científica, quienes realizaron las pericias pertinentes, incluyendo:

Levantamiento de rastros en el sector del ataque.

Secuestro de elementos cortantes ("facas") que podrían haber sido utilizados.

Toma de testimonios a otros internos y personal de guardia.

Investigación en curso

La justicia ya tomó intervención en el caso para reconstruir la secuencia del ataque e identificar fehacientemente a el o los responsables del homicidio. Se espera que en las próximas horas se brinden mayores detalles sobre la identidad de la víctima y el estado de la causa, indicó Reporte 100.7.

La identidad del fallecido

Fuentes policiales confirmaron la identidad del interno de la Unidad Penal N°1 de Paraná que falleció este viernes luego de una feroz pela. Se trata de Martin Luciano Siegfried, hermano de Facundo Siegfried, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Alejandra “Rucu” Silva, ocurrido en septiembre de 2018 en el barrio El Morro de Paraná.

unidad penal Paraná Entre Ríos
